Le camp des Lions est enfin en branle : « C’est comme une rentrée scolaire »

Ça sent de plus en plus le hockey professionnel à Trois-Rivières. La Ligue ECHL étant le dernier circuit majeur en Amérique du Nord à lancer ses activités, les Lions de Trois-Rivières ont finalement pu amorcer leur camp d’entraînement jeudi avec la tenue des tests physiques. Et avec tous les dossiers à suivre d’ici le début de la saison, prévue dans deux semaines, il devrait y avoir de l’action au Colisée Vidéotron.