Tout indique que le Canadien devra entreprendre la saison 2021-2022 sans son joueur le plus important.

Richard Labbé La Presse

Carey Price n’a toujours pas repris l’entraînement avec le reste du club, et lundi à Brossard, l’entraîneur-chef Dominique Ducharme a admis qu’il commençait à se faire un peu tard pour lui. Surtout que le match d’ouverture, qui est prévu pour la semaine prochaine à Toronto, approche à grands pas.

« C’est certain que plus on avance comme ça et moins on a confiance qu’il puisse être là pour le premier match [le 13 octobre], a répondu Ducharme. Idéalement, il aurait patiné plus que ça à l’heure qu’il est. »

Mais nous ne vivons pas dans un monde idéal, et Price a dû rater l’entraînement de lundi en raison d’un virus (pas celui de la COVID-19, a précisé Ducharme). Si tout va bien, il devrait reprendre le collier ce mardi, mais dans quel état ? Il faut ici rappeler que le gardien vedette a été opéré au genou au mois de juillet et que, depuis, il n’a participé à aucun des entraînements de l’équipe.

Tout cela ne sent pas très bon, mais Ducharme a toutefois tenu à préciser qu’une absence de Price en début de saison serait tout de même assez brève. « On ne s’attend pas non plus à ce que ce soit très long dans son cas », a-t-il ajouté.

À 34 ans, Price n’en est pas à ses premiers ennuis aux genoux, et c’est aussi cette réalité qui a poussé le Canadien à tenter de colmater une brèche en vitesse, samedi, lorsqu’il a réclamé un autre gardien au ballottage, le Québécois Samuel Montembeault. Cet ancien de l’organisation des Panthers de la Floride s’amène ici avec une expérience de 25 matchs dans la Ligue nationale.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Samuel Montembeault

Pour l’heure, Montembeault sera le gardien partant lors du match préparatoire de mardi soir à Toronto – Jake Allen sera l’élu lors du dernier match préparatoire, jeudi soir au Centre Bell contre les Sénateurs d’Ottawa – et il s’attend aussi à amorcer la saison avec son nom en haut d’un casier au Centre Bell.

« C’est l’objectif de jouer avec le Canadien, je m’en viens ici pour ça, a-t-il expliqué. Je vais travailler fort pour me faire une place. Si jamais je vais à Laval, je connais des coachs là-bas aussi. Je sens que ça va bien aller. »

Ce sera donc le plan devant le filet à court terme. Ensuite ? Le plan sera peut-être de prier… et d’espérer un retour en pleine forme pour Price.

Caufield de retour

Pendant que Price se fait attendre, Cole Caufield, lui, est de retour. Il a participé à l’entraînement de lundi à Brossard et il a retrouvé sa place sur le premier trio, comme prévu, avec Nick Suzuki et Tyler Toffoli. Ce retour a relégué Brendan Gallagher sur le troisième trio, en compagnie de Jake Evans et de Joel Armia.

Et puisqu’on est dans les trios, il faut ajouter que Ryan Poehling a patiné au centre du cinquième, ce qui est rarement une bonne nouvelle.

Mais Dominique Ducharme a tenu à rassurer ses nombreux fans. « Il va jouer mardi », a-t-il dit au sujet du jeune joueur de centre.

Tout de même, la question se pose. Avec Mathieu Perreault qui pilote pour le moment le quatrième trio, avec Cédric Paquette qui sera de retour sous peu, y a-t-il vraiment une place dans cette équipe pour Ryan Poehling ?

La question demeure entière.

Les trios à l’entraînement lundi Toffoli-Suzuki-Caufield

Drouin-Dvorak-Anderson

Armia-Evans-Gallagher

Lehkonen-Perreault-Belzile