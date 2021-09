Le joueur des Panthers de la Floride devient ambassadeur d’un fabricant d’équipement québécois

Frédérick Duchesneau La Presse

Jonathan Huberdeau s’est avancé et, de l’enclave, a atteint l’intérieur du poteau avant que la balle ne termine sa trajectoire au fond du filet.

C’était la première tentative du joueur des Panthers de la Floride contre Pascal Villeneuve, battu du côté du bâton. Dans la catégorie des tirs parfaits.

« Pas mal dans les meilleurs tirs que j’ai vus ! », a admis le gardien, bien qu’il joue dans une ligue de dek hockey de fort calibre, à Saint-Jérôme, ville d’origine d’Huberdeau.

Quelques minutes plus tôt, au complexe Dek St-Eustache, le fabricant et distributeur d’équipement de dek hockey Knapper avait annoncé son association avec Jonathan Huberdeau, nouveau porte-parole de l’entreprise québécoise.

« Knapper est super fier d’avoir repêché le premier choix sur sa liste », a lancé Patrick Bazinet, copropriétaire.

Le premier choix des Panthers en 2011 – troisième au total – joue au dek hockey depuis une quinzaine d’années. Il le pratique encore un peu l’été – mais moins qu’avant sa carrière professionnelle, en raison des risques de blessure – pour son apport cardiovasculaire.

« Des fois, sur la glace, tu peux te laisser aller un peu… », a-t-il dit. Au sens de « glisser un peu », précisera-t-il rapidement.

Mais le dek, c’est de la course ininterrompue. Sans compter ses bienfaits pour l’agilité, la vision, la rapidité d’exécution et, même si la balle et la rondelle sont des objets bien différents, pour la fameuse coordination œil-main.

« Parce que la balle est toujours dans les airs. Je pense que ça m’a aidé beaucoup à dévier des rondelles dans la saison. C’est le genre de petites choses que les gens ne savent pas, mais ça peut faire une différence », a dévoilé le meilleur pointeur de l’histoire des Panthers.

Comme ambassadeur pour Knapper, Jonathan Huberdeau compte aller dans des tournois, parler aux jeunes. « Redonner », en somme.

« Il y a des jeunes qui n’ont pas la chance de patiner l’hiver. [Le dek hockey] est un sport où on n’a pas besoin de beaucoup d’équipement, tout le monde peut y jouer », a-t-il souligné.

Huberdeau partira pour la Floride vendredi prochain. Il en sera déjà à sa 10e campagne dans la LNH.

Confiant à la veille de la saison

« Je vois leur alignement sur papier, je les ai regardés jouer la saison dernière et j’aime cette équipe, c’est tout. J’aime ce qu’ils bâtissent et je suis excité d’en faire partie. Tout ce qui compte, en bout de ligne, c’est de gagner la Coupe Stanley, et les Panthers sont exactement là, à mon avis. »

Joe Thornton a résumé ainsi sa décision de se joindre à l’organisation floridienne, il y a deux semaines. Le centre de 42 ans en sera à sa 24e saison et à sa quatrième équipe dans le circuit.

« Je pense qu’on est rendus là, a réagi Jonathan Huberdeau, au sujet de l’allusion aux grands honneurs du vétéran. On a prouvé l’an passé qu’on peut causer des surprises. Venant d’un vétéran comme lui, c’est sûr que c’est l’fun à entendre. Mais on sait qu’on a une bonne équipe, on sait ce qu’on peut faire et la chimie est très bonne. »

La saison dernière, les Panthers de la Floride (37-14-5) ont terminé deuxièmes de la division Centrale avant de plier en six matchs au premier tour des séries contre le Lightning de Tampa Bay, éventuel champion de la Coupe Stanley.

Les leaders de la formation de Joel Quenneville sont plutôt jeunes – Huberdeau a 28 ans, Aaron Ekblad, 25, Aleksander Barkov en a eu 26 jeudi – et l’ajout d’un vétéran comme Thornton sera bénéfique dans le vestiaire, selon le Québécois, qui a totalisé plus d’un point par match depuis cinq ans.

L’ex-porte-couleurs des Sea Dogs de Saint John ne se fixe plus d’objectifs personnels, cela dit.

« Je sais ce que je peux amener à l’équipe », a-t-il expliqué.

Et, de toute façon, comme pour tous les joueurs, toutes les équipes, seul le gros trophée importe à ses yeux. Il semble y croire.

« Je suis vraiment confiant pour la saison qui s’en vient. »

Le site web dekhockey.info sera lancé le 9 septembre afin de regrouper une foule d’informations sur le sport, dont une liste exhaustive des ligues.