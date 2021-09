(Long Island City) Le Québécois Anthony Beauvillier, de même que Casey Cizikas, Kyle Palmieri et Ilya Sorokin, ont accepté des prolongations de contrat, ont annoncé les Islanders de New York mercredi matin.

La Presse Canadienne

Beauvillier a signé une entente de trois saisons et 12,45 millions US, Palmieri, de quatre saisons et 20 millions, Cizikas, de six saisons et 15 millions, et Sorokin, de trois saisons et 12 millions.

Beauvillier a marqué 15 buts et amassé 13 mentions d’assistance en 47 parties la saison dernière avec les Islanders. Il a aussi ajouté cinq buts et huit mentions d’aide en 19 matchs éliminatoires avec la formation new-yorkaise, qui a accédé à la série finale d’association pour une deuxième année consécutive.

L’attaquant âgé de 24 ans totalise 81 filets et 74 passes en 333 rencontres de saison régulière en carrière dans la LNH. Le joueur originaire de Sorel-Tracy avait été sélectionné en première ronde, 28e au total, par les Islanders lors du repêchage de la LNH en 2015.

Pour sa part, Cizikas a inscrit sept buts et sept mentions d’assistance en 56 parties la saison dernière. Il a ajouté cinq points (2-3) en 19 matchs éliminatoires.

De son côté, Palmieri s’était joint aux Islanders à la date limite des transactions l’an dernier. Le vétéran âgé de 30 ans a amassé sept buts et deux mentions d’aide en 19 rencontres éliminatoires.

Enfin, Sorokin a compilé une fiche de 13-6-3 assortie d’une moyenne de buts alloués de 2,17 et d’un taux d’efficacité de 91,8 % en 22 rencontres la saison dernière avec les Islanders — sa première dans la LNH.

Il a terminé au premier rang parmi les gardiens recrues au chapitre des jeux blancs (3) et a uni ses efforts à ceux de son coéquipier Semyon Varlamov pour afficher la deuxième meilleure moyenne combinée de la ligue (2,19).