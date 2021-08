(Glendale) La Ville de Glendale ne va pas renouveler l’entente d’opérations avec les Coyotes au-delà de la prochaine saison, ce qui laisse planer le doute sur l’avenir de l’équipe en Arizona.

La Presse Canadienne

La Ville dit avoir informé les Coyotes que cette saison sera la dernière au Gila River Arena, propriété de la Ville.

La Ville et l’équipe fonctionnent selon un accord annuel depuis 2016.

Dans un communiqué, la Ville dit vouloir se tourner vers des évènements « de plus grande envergure et ayant un plus grand impact », à cet endroit.

Les Coyotes ont du mal à établir des bases solides depuis que les Jets de Winnipeg ont déménagé à Phoenix en 1996.

En 2009, une tentative de déménagement à Hamilton a été bloquée par la LNH et a permis à la ligue de prendre le contrôle de l’organisation.

Jim Balsillie, un milliardaire canadien, voulait acheter l’équipe, qui était au bord de la faillite.

La ligue n’a pas réussi à trouver un propriétaire avant 2013. Actuellement, c’est le milliardaire Alex Meruelo qui détient l’équipe.

Le Gila River Arena est le domicile des Coyotes depuis son ouverture en 2003.

Avant cela, le club partageait l’America West Arena (devenu le Footprint Center) avec les Suns de Phoenix.