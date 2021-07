Deux ans de plus pour D.J. Smith avec les Sénateurs

(Ottawa) Les Sénateurs d’Ottawa ont prolongé de deux ans le contrat de l’entraîneur-chef D.J. Smith, mercredi.

La Presse Canadienne

L’entente s’étend jusqu’à la fin de la saison 2023-24 pour l’homme de 44 ans de Windsor, en Ontario.

Ottawa a une option pour la saison 2024-25.

Anciennement un adjoint avec les Maple Leafs de Toronto, Smith est devenu le 14e entraîneur-chef de l’histoire des Sénateurs en mai 2019. Il a depuis cumulé une fiche de 48-62-17.

Avant de faire le saut dans la LNH, Smith a dirigé Oshawa dans la Ligue de l’Ontario, guidant les Generals à un triomphe à la Coupe Memorial en 2015.

Le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, a dit par communiqué que Smith a une « capacité exceptionnelle de communiquer avec nos joueurs, notre personnel d’entraîneurs et notre groupe de gestion. Il prépare constamment l’équipe à jouer intensément et énergiquement, et c’est ce que nous voulons montrer comme identité. »