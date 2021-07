L’organisation du Canadien de Montréal a « des explications à offrir aux Montréalais et aux fans à travers le pays » pour avoir choisi de repêcher l’Ontarien Logan Mailloux, a déclaré le premier ministre Justin Trudeau. La recrue du Tricolore a été reconnue coupable d’un crime sexuel, il y a moins d’un an. Des partenaires du club, comme Desjardins et la Cage aux Sports, ont fait valoir leur « inconfort ».

Fanny Lévesque La Presse

Justin Trudeau qui se décrit comme un « fan fini » du Canadien de Montréal s’est dit « très déçu » du choix de repêchage de l’équipe montréalaise. « J’ai été très déçu de leur décision », a-t-il indiqué mardi, de passage à Moncton au Nouveau-Brunswick.

Le premier ministre a parlé « d’une erreur de jugement » de la part de l’organisation. « Le Canadien a des explications à offrir aux Montréalais et aux fans à travers le pays », a-t-il poursuivi.

En novembre 2020, alors qu’il jouait en Suède, Logan Mailloux a photographié sa partenaire à son insu lors d’une relation sexuelle pour ensuite partager le cliché avec ses coéquipiers par messages textes. Malgré le fait qu’il ait demandé à ne pas être repêché, le Canadien a choisi de le recruter. Vingt-quatre équipes avaient choisi de s’abstenir.

« En sélectionnant l’espoir Logan Mailloux au 31e rang, l’organisation des Canadiens de Montréal obtient un joueur de hockey prometteur, mais également un jeune homme qui a récemment admis avoir commis une faute grave », a expliqué le directeur général, Marc Bergevin, au moment de la sélection.

IMAGE TIRÉE D’UNE VIDÉO Logan Mailloux a participé à une visioconférence samedi dernier.

Malaise chez des partenaires

Après le Groupe St-Hubert, Desjardins a exprimé mardi son « inconfort » face au choix du Canadien. « Nous avons communiqué avec le Canadien hier (lundi) pour obtenir des explications et partager notre inconfort par rapport à cette décision. Desjardins ne commentera pas davantage et n’accordera pas d’entrevue sur le sujet », a fait valoir la porte-parole, Valérie Lamarre, dans un courriel.

Le son de cloche est semblable pour La Cage aux Sports : « Nous n’accorderons pas d’entrevue sur le sujet, mais je vous confirme que La Cage-Brasserie Sportive est inconfortable avec la décision du Canadien de repêcher Logan Mailloux », a indiqué la porte-parole Anne Dongois, aussi par courriel.

Lundi, le Groupe St-Hubert a expliqué qu’il envisage de rompre son partenariat avec le Canadien de Montréal. La chaîne de restaurants s’est dite « surprise » par la décision de l’équipe et a dit songer de retirer ses publicités au Centre Bell, a indiqué Josée Vaillancourt, directrice des relations publiques de l’entreprise à Montreal Gazette. L’entreprise prendra quelques jours pour y réfléchir.

Le Groupe Jean Coutu a aussi fait savoir au Journal de Montréal qu’il était en réflexion quant à son partenariat avec le Canadien.

Le gouvernement Legault a commenté la décision du Canadien par la voix de la ministre responsable du Loisir et des Sports, Isabelle Charest. Sur Twitter, elle s’est dite « surprise et déçue » du choix de l’organisation. La ministre Charest a déclaré que les gestes posés par la recrue sont « inacceptables ».

« Posséder des habiletés athlétiques exceptionnelles, c’est une chose, mais je crois sincèrement que ceux qui en font partie se doivent d’être des modèles, sur et en dehors de la glace », a-t-elle écrit le 24 juillet.