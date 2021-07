PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS

(Buffalo) L’attaquant Jeff Skinner des Sabres de Buffalo a accepté de laisser tomber sa clause de non-mouvement, ce qui permettra à l’équipe d’éviter de devoir le protéger en prévision du repêchage d’expansion du Kraken de Seattle la semaine prochaine.

John Wawrow Associated Press

Don Meehan, l’agent de Skinner, a confirmé la décision de son client dans un courriel acheminé à l’Associated Press, mercredi. The Athletic avait été le premier média à rapporter la décision du joueur.

Les dirigeants des Sabres sont à l’origine de l’initiative, sachant qu’il est peu probable que Skinner soit réclamé compte tenu que l’attaquant a encore six années à écouler à son contrat de huit ans d’une valeur globale de 72 millions US.

L’approbation de Skinner permettra aux Sabres de garder un attaquant ou un défenseur de plus sur leur liste de joueurs protégés, qui doit être soumise samedi.

Tous les joueurs dont le contrat inclut une clause de non-mouvement doivent être protégés. Les clubs ont le choix de protéger huit patineurs et un gardien de but, ou sept attaquants, trois défenseurs et un gardien.

Le repêchage d’expansion doit avoir lieu le 21 juillet.

Les Sabres sont orientés vers le développement de jeunes joueurs après avoir terminé au dernier rang dans la LNH pour la quatrième fois lors des huit dernières saisons. Ils ont été exclus des séries éliminatoires lors de chacune des dix dernières campagnes, ce qui a égalé un record de la LNH.

Les Sabres pourraient notamment utiliser la place laissée disponible par la décision de Skinner pour protéger un jeune attaquant comme Rasmus Asplund ou un défenseur comme Henri Jokiharju ou Will Borgen.

La valeur de Skinner a dramatiquement chuté depuis qu’il a paraphé un nouveau contrat, en juin 2019, après une saison à Buffalo où il avait récolté 40 buts, un sommet personnel en carrière, et ajouté 23 aides en 82 matchs.

Depuis, l’attaquant de 29 ans a été limité à 21 buts et 16 mentions d’aide en 112 matchs lors des deux dernières saisons. La saison dernière, il n’a récolté que sept buts et sept aides en 53 rencontres.

Skinner, qui a passé les huit premières saisons de sa carrière dans la LNH avec les Hurricanes de la Caroline, a connu quatre campagnes avec au moins 30 buts. Il a été échangé aux Sabres en août 2018.