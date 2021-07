(Tampa) L’année 2021 nous donne droit à plusieurs moments inédits, et la saison de Cole Caufield en fait certainement partie.

Guillaume Lefrançois La Presse

Chaque année, des joueurs universitaires signent un premier contrat dans la LNH, une fois leur saison terminée au collège. Mais bien souvent, l’aventure ne dure que quelques matchs. Pour Ryan Poehling, souvenez-vous, ça n’avait duré qu’un match, puisque le Canadien était exclu des séries au moment où il a réussi son fameux tour du chapeau.

Et Caufield ? Mine de rien, il disputera mercredi son 32e match chez les professionnels : deux à Laval, 10 en saison avec le Canadien, et voici maintenant son 20e match des séries. Il aura donc joué au moins un match de plus chez les pros qu’à l’université (31 matchs au Wisconsin), où il a théoriquement disputé une saison complète.

« C’est formidable. Plus tu joues de match, mieux c’est, et si tu gagnes, tu vas loin en séries. Ça se passe très vite, a répondu Caufield, après l’entraînement matinal de mercredi, en vue du cinquième match de la finale de la Coupe Stanley, que le Lightning mène 3-1. Je n’avais pas réalisé combien de matchs ça faisait. Mais qu’importe, il reste à gagner trois matchs. »

Jusqu’ici, Caufield n’a pas trop l’air d’un gars dépassé par les évènements, même s’il se retrouve déjà en finale de la Coupe Stanley. Ses 12 points en 19 matchs lui valent le troisième rang de l’équipe, derrière Nick Suzuki (16) et Tyler Toffoli (14).

Et surtout, signe par excellence d’un gars qui ne croule pas sous la pression, il a amassé trois de ses points en prolongation, faisant de lui la première recrue de l’histoire de la LNH à en récolter autant en prolongation pendant une année éliminatoire.

« C’est un joueur qui aime les grands moments, a rappelé l’entraîneur-chef du Canadien, Dominique Ducharme. Il l’a montré en saison avec deux buts en prolongation. Ce n’est pas du 3 contre 3 comme en saison, mais ce sont des situations différentes. Quand le match est sur la ligne, il semble amener son jeu à un autre niveau. »

« C’est le meilleur hockey de ma vie, a ajouté Caufield. C’est tellement plaisant. Tout le monde me dit d’en profiter. Évidemment, c’est normal d’être parfois stressé. Mais on joue au hockey, le meilleur sport au monde. »

Un plan

Le Tricolore aura bien sûr besoin de l’apport de Caufield, de Suzuki et de leur nouvel ailier gauche, Josh Anderson, pour éviter une nouvelle fois l’élimination et permettre au CH de retourner devant ses partisans au Centre Bell.

Cela dit, à l’entraînement de mercredi, Ducharme a ciblé les trios de Phillip Danault et de Jake Evans. L’entraîneur-chef a réuni les six hommes pour un caucus au début de l’entraînement.

Avec le Lightning qui reprend l’avantage du dernier changement mercredi, ces deux trios-là, qui sont les plus fiables défensivement, auront fort à faire. Ils devront surtout ralentir le trio de Brayden Point, dont les trois membres totalisent 12 points, sans oublier celui de Yanni Gourde (neuf points pour cette unité). C’est sans oublier Steven Stamkos, qui ne s’est pas encore mis en marche en finale (un point), mais qui est capable d’exploser à tout moment. Bref, les menaces viennent de partout !

Alors, quel était le message à ces deux trios ?

« Je ne le dirai pas, a répondu Ducharme. Mais on a un plan pour ce soir et j’aime ça quand c’est clair pour tout le monde. »

De ce qu’on a pu observer à l’entraînement, tout indique que la formation demeurera identique à celle qui a battu le Lightning en prolongation lundi. Jesperi Kotkaniemi devrait donc de nouveau être laissé de côté.