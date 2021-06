Le Canadien affrontera donc une bête bien différente en finale : des champions en titre de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay.

Mathias Brunet La Presse

Le Lightning peut vaincre ses adversaires de plusieurs façons. Ils ont éliminé les Islanders de New York dans le septième match de la demi-finale sans l’apport de ses canons offensifs, vendredi soir, mais grâce à un but opportun de Yanni Gourde en infériorité numérique dès le début de la deuxième période et s’est accroché à cette mince avance pour l’emporter 1-0.

Pour moi, c’est gros de jouer contre Montréal. C’est l’équipe que je regardais en grandissant. Je trouve ça excitant de jouer une finale de la Coupe Stanley contre le Canadien. Mais il faut rester calme et bien gérer nos émotions. Yanni Gourde

Le capitaine Steven Stamkos a servi un compliment de taille à ses éventuels adversaires en finale, après la rencontre de vendredi, selon les diplomaties d’usage. « Ils auront à jouer contre le meilleur club qu’ils ont eu à affronter en séries et nous serons confrontés à la meilleure équipe que nous avons eu à affronter en séries jusqu’ici. »

Et oui, le Canadien en est rendu là…

Stamkos, par contre, a peut-être fourni à Carey Price un élément de motivation supplémentaire en vantant son propre gardien Andrei Vasilevskiy. « Il n’y a rien d’autre à dire. Il est le meilleur au monde pour une raison. Il est la force tranquille de notre équipe. »

Le Lightning a écarté tous ses adversaires par blanchissage cette année : les Panthers de la Floride dans le sixième match, 4-0, les Hurricanes de la Caroline dans le cinquième match, 2-0, et maintenant les Islanders. Ils ont aussi remporté la Coupe l’an dernier grâce à une victoire de 2-0 aux mains des Stars de Dallas dans la sixième rencontre…

PHOTO CHRIS O’MEARA, AP Le Lightning a éliminé les Islanders de New York dans le septième match de la demi-finale.

Le CH a éliminé des vedettes montantes à Toronto, Auston Matthews et Mitch Marner, un club costaud et doué à l’attaque, les Jets de Winnipeg, demi-finaliste il y a trois ans, et des Golden Knights expérimentés, à leur troisième carré d’as en quatre ans, propulsés à l’attaque par des défenseurs offensifs.

Cette fois, ils auront un défi de taille devant un club explosif à l’attaque, avec Nikita Kucherov, Brayden Point, Anthony Cirelli et Steven Stamkos, costaud et talentueux en défense, Victor Hedman, Ryan McDonagh et Mikhail Sergachev en tête, et menés par le meilleur jeune gardien de la LNH, Andrei Vasilevskiy.

Le Lightning n’a pas atteint une deuxième finale de la Coupe Stanley consécutive pour rien. Tampa vient d’ailleurs non seulement au deuxième rang en séries pour les buts marqués par match, 3,35, mais au deuxième rang également pour les buts accordés, 2,18, sur un pied d’égalité avec le CH, derrière Toronto, qui a néanmoins disputé seulement six rencontres.

Les adversaires du Canadien se classent aussi deuxième en supériorité numérique avec un terrifiant taux d’efficacité de 37,7 %. Ils sont également quatrièmes en infériorité numérique. En bref, on peut leur chercher longtemps des failles, il n’y en a pas beaucoup !

« Ils étaient encore plus fort que l’an dernier, a déclaré l’entraîneur en chef des Islanders, Barry Trotz, dont le club a aussi été achevé l’an dernier par ce même Lightning à la porte de la finale. Mais nous les avons poussés à la limite, parce que nous étions plus forts nous aussi. »

Cette série entre le Canadien et le Lighting aura un cachet particulier pour plusieurs raisons. Les deux seuls directeurs généraux québécois francophones de la LNH, Julien BriseBois et Marc Bergevin, sont parvenus à mener leurs clubs respectifs en finale. BriseBois a travaillé pour le Canadien pendant plusieurs saisons avant de joindre le Lightning. Son bras droit, Mathieu Darche, a joué à Montréal.

Le Lightning compte aussi parmi ses trois meilleurs défenseurs deux premiers choix du CH, Ryan McDonagh, en 2007, et Mikhail Sergachev, en 2016. McDonagh avait été bêtement échangé aux Rangers avant de passer au Lightning ; Sergachev a rapporté Jonathan Drouin, indisponible depuis la fin de la saison. Il n’y aura donc pas de réplique possible de la part du Canadien pour justifier ces transactions.

Nikita Kucherov est le meilleur compteur du Lightning en séries avec 27 points en 17 matchs. Il a cependant été blessé par un double-échec dans la sixième rencontre et ne semblait pas à son mieux lors du septième match. Mikhail Sergachev s’est aussi fait frapper solidement par Matt Martin dans la septième rencontre, mais il est revenu après une brève visite au vestiaire. À ce stade-ci de la saison, les joueurs des deux camps pansent des blessures.

Enfin, Montréal aura un bon espion dans son camp. Corey Perry a affronté Tampa en finale l’an dernier dans l’uniforme des Stars de Dallas…