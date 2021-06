Les partisans étaient nombreux, mardi soir devant le Centre Bell, pour encourager le Tricolore en vue du cinquième match de la série contre les Golden Knights de Las Vegas. L’ambiance était électrique à la moitié du match, après trois buts marqués par le CH.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Blâmant l’arbitrage pour l’égalité 2-2, de nombreux fans croient plus que jamais à une finale de la Coupe Stanley. « Je vous dirais qu’on y croit si les arbitres font leur job. On est capables, les jeunes vont se lever et Carey Price va sortir fort », lance Maxime Brisson, venu de Victoriaville avec ses amis pour assister au match au centre-ville. « On est là depuis 15 h 30, et on sera là encore jeudi », promet le Québécois, qui se décrit comme un « fan fini » du Tricolore.

Non loin de là, Tim MacDonell abonde exactement dans le même sens. « Chris Lee est aveugle. J’espère vraiment voir une position différente des arbitres ce soir », scande-t-il, en faisant ainsi référence au moment où l’arbitre était à deux mètres de Brayden McNabb lorsque celui-ci a frappé Nick Suzuki en plein visage, lors du dernier match. Aucune sentence n’avait été donnée sur le jeu.

« Le Canadien a encore une chance, ça ne fait pas de doute dans mon esprit. Malgré la défaite, l’équipe a toujours bien joué à mon sens », dit le jeune homme, qui était au parmi les 3500 partisans réunis dimanche dernier au Centre Bell, pour le match numéro 4.

Dès le départ, l’ambiance était très festive devant la Cage aux Sports, avenue des Canadiens-de-Montréal, au passage de La Presse. « Go Habs Go », « Olé, olé, olé, olé », scandaient les nombreux partisans réunis à l’intérieur du resto-bar.

À l’extérieur, la foule s’est entre autres faite très bruyante lors du but de Jesperi Kotkaniemi, en première période. Eric Staal en a ensuite ajouté un autre en deuxième période, sur une passe de Nick Suzuki, suivi de Cole Caufield, semant l’euphorie dans la foule.

La police bien visible

Pendant ce temps, de nombreux agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) affichaient leur présence pour encadrer la foule et éviter les débordements dans le secteur.

Peu importe l’issue de l’affrontement, les deux équipes reviendront jeudi à Montréal, pour jouer le sixième match de la série, alors que la Saint-Jean-Baptiste battra son plein un peu partout au Québec. À ce moment, la police de Montréal assurera d’ailleurs une présence accrue, notamment au centre-ville.

« Déjà ce soir, on a plusieurs policiers qui circulent en ville pour assurer la sécurité des gens, mais c’est sûr qu’il va ya voir des effectifs supplémentaires pour la Saint-Jean ce jeudi », a illustré le porte-parole du SPVM, Jean-Pierre Brabant, à ce sujet.

Rappelons qu’avant le match, aucun changement majeur n’était à prévoir chez le Canadien. Alexander Romanov et Brett Kulak ont fait des exercices supplémentaires avec les joueurs surnuméraires. Mais Jake Evans, de son côté, portait encore un chandail bleu marine et l’entraîneur Luke Richardson a confirmé qu’il n’avait pas encore reçu le feu vert des médecins pour encaisser des contacts.