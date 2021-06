Dominique Ducharme ne sera pas derrière le banc du Canadien vendredi soir, pour le troisième match de la série contre les Golden Knights.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Guillaume Lefrançois La Presse

Richard Labbé La Presse

La Ligue nationale a confirmé que l’entraîneur-chef du Canadien a bel et bien présenté un test positif à la COVID-19.

Selon Darren Dreger, de TSN, Ducharme serait exclu de l’entourage de l’équipe pour 10 jours. Marc Bergevin, directeur général du club, n’a pas confirmé cette information.

Bergevin a assuré que le club avait fait preuve de « transparence » avec les autorités concernées et que la Santé publique du Québec était « confortable » avec le fait que le match de vendredi ait lieu. Une information que confirme Québec.

« Il y a effectivement un protocole spécifique avec la LNH [et] l’organisation du CH le respecte à la lettre », a écrit dans un courriel un porte-parole du ministère de la Santé et des services sociaux. La Direction de santé publique de Montréal est en contact avec [l’équipe], ajoute-t-on, et « pour le moment, le ministère n’a pas été informé que le match doit être annulé ».

On rappelle par ailleurs que « tous les membres de l’équipe » ont reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19. Cette deuxième dose a été administrée le 9 juin dernier. Comme cette dose date d’il y a neuf jours, la LNH considère toujours Ducharme comme étant « partiellement vacciné ».

Bergevin a par ailleurs ajouté avoir « donné toutes les informations » en ce qui a trait au traçage des contacts qu’a eus Ducharme dans les heures ou les jours précédant son test positif. « La ligue a toute les informations », a-t-il répété.

Autrement, le DG a assuré que Dominique Ducharme se portait bien et qu’il avait communiqué avec ses adjoints pour préparer le plan de match. En son absence, c’est Luke Richardson qui prendra la relève derrière le banc. Il sera assisté par Alex Burrows et Sean Burke. Du groupe, c’est en effet Richardson qui compte le plus d’expérience à ce titre, puisqu’il a dirigé le club-école des Sénateurs à Binghamton pendant quatre saisons, de 2012 à 2016.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Luke Richardson

Dans un communiqué, la LNH précise que tous les autres joueurs du Canadien ont présenté des tests négatifs.

La série contre les Golden Knights de Vegas est égale 1-1.

Cette situation n’est pas sans rappeler celle d’un autre entraîneur, Jared Bednar de l’Avalanche du Colorado, qui s’était retrouvé dans une position similaire lors du deuxième tour des séries, avant le sixième match face aux Golden Knights. Bednar avait finalement été autorisé à prendre place derrière le banc de son équipe.

En début de matinée, l’attaquant Brendan Gallagher avait évoqué la grande confiance qui anime le reste du groupe.

« Notre degré de confiance est très élevé, a noté le vétéran. On est confiants, mais on comprend aussi qu’il reste du travail à faire. C’est 1-1 dans la série et c’est bien, mais on sait que c’est encore possible de s’améliorer. »

Rappelons que le troisième match de cette série, présenté ce soir au Centre Bell, est prévu pour 20 h.