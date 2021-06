La suspension de quatre matchs qu’a imposée la LNH à Mark Scheifele pour avoir assailli Jake Evans a apporté un point final à cette saga, estime-t-on chez le Tricolore.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

« On a fini de parler de la mise en échec, a tranché le capitaine Shea Weber. Il nous manquera un joueur, les Jets aussi. On se concentre maintenant sur le match #2. »

À la fin du premier match de la série entre le Canadien et les Jets de Winnipeg, Scheifele a parcouru l’entièreté de la patinoire pour tenter de rejoindre Evans, qui a marqué dans un filet désert pour sceller la victoire du CH. Dans la seconde suivant le but, l’attaquant des Jets a violemment frappé son opposant, qui s’est effondré sur la glace et qui a dû être évacué sur une civière. Le joueur du Canadien ratera quelques matchs en raison d’une commotion cérébrale.

PHOTO JOHN WOODS, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Alex Burrows et Dominique Ducharme derrière le banc du Canadien.

L’entraîneur-chef Dominique Ducharme a indiqué qu’il acceptait la décision du département de la sécurité des joueurs de la ligue et qu’il souhaitait que son équipe passe à autre chose. « C’est derrière nous », a-t-il résumé.

C’est fort probablement Artturi Lehkonen qui prendra la place d’Evans dans la formation du Canadien. À l’entraînement matinal de son équipe, il patinait à la gauche de Phillip Danault et de Brendan Gallagher. Le Finlandais a raté les cinq derniers matchs du Tricolore, et une décision définitive sur sa présence contre les Jets vendredi soir sera prise juste avant la rencontre. « À date, ça va bien », a souligné Ducharme.

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS Neal Pionk (4) et Artturi Lehkonen (62)

Dans le camp adverse, l’absence de Scheifele, meilleur pointeur de son club pendant la saison, provoquera une inévitable réorganisation du premier trio qu’il complétait avec Blake Wheeler et Kyle Connor. Le casse-tête serait encore plus compliqué si Paul Stastny devait rater un deuxième match de suite. Le vétéran joueur de centre a pris part à l’entraînement matinal des Jets, mais il n’a été sur la glace que durant 12 minutes, selon l’estimation du journaliste Renaud Lavoie, de TVA Sports, qui a publié cette information sur son compte Twitter.

On ne saura qu’en soirée s’il sera en mesure de jouer. La situation est plus claire pour le défenseur Dylan DeMelo : sautera son tour après s’être blessé au tout début du match de mercredi. On ne sait pas encore qui le remplacera.

Tyler Toffoli, du Canadien, a rappelé que ce n’était pas la première fois que les Jets composaient avec des absents cette année et qu’il s’attendait à ce que les Manitobains offrent une forte opposition pour rebondir après une défaite. « On est fébriles à l’approche de cette rencontre. Toute notre concentration y est consacrée », a-t-il dit.

Encore Gustafsson

Hormis l’ajout probable de Lehkonen, la formation du Canadien sera la même que celle qui a signé quatre gains consécutifs depuis le match #5 contre les Maple Leafs de Toronto.

C’est donc dire que le défenseur Erik Gustafsson obtiendra une autre chance après avoir été cloué au banc en deuxième moitié de rencontre mercredi.

PHOTO JOHN WOODS, LA PRESSE CANADIENNE Erik Gustafsson (32), Jeff Petry (26), Jesperi Kotkaniemi (15) et Paul Byron (41)

En première période, au cours d’un avantage numérique, le Suédois a commis une bourde qui a directement mené au premier but des Jets. Il a par la suite été limité à cinq présences sur la glace, dont aucune en troisième période, et ce, même si le Canadien a profité de trois autres supériorités numériques, ce qui est pourtant censé être la spécialité de Gustafsson.

« En troisième période, avec une avance [d’un but], on a utilisé Jeff Petry sur son unité, et avec [sept] minutes à jouer, en avance de deux buts, on voulait deux défenseurs sur chaque unité », a expliqué Dominique Ducharme.

La formulation est malheureuse, puisqu’on a en réalité inséré Ben Chiarot et Joel Edmundson en avantage numérique, au détriment de Gustafsson, lui-même un défenseur.

Le lapsus trahit toutefois la faible confiance qu’a l’équipe à son égard sur le plan défensif.

« Je crois que Gustafsson a montré de belles choses au cours de ses premiers matchs, mais ç’a été un peu plus dur dans le dernier, a encore dit l’entraîneur. On espère qu’il va rebondir. »

La rencontre, disputée ce vendredi soir à la Place Bell MTS de Winnipeg, s’amorcera à 19 h 30, heure de Montréal.