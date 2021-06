Il restait neuf minutes à jouer au match. Le Canadien menait 2-0. La pire avance au hockey ? Rien pourtant pour inquiéter les fidèles.

Katherine Harvey-Pinard

La Presse

Les « olé olé », « Carey, Carey » et « Na na na na, goodbye » se sont mis à se faire entendre à l’extérieur du Centre Bell, devant la terrasse de La Cage. La folie a éclaté quand Toffoli a inscrit le troisième but du Canadien, avec quelques minutes à jouer au match.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

« On est trop contents ! lance Denley St-Julien quelques secondes après la fin du match. Ça va péter ! Ils ont super bien joué. La défense et Price étaient incroyables. Beaucoup de crédit aux jeunes. »

« Quel comeback ! s’exclame un autre partisan, jubilant. C’est incroyable ! C’est typique de Toronto, ça. Je vais être là à tous les matchs, je vais acheter mes billets tout de suite ! »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

« Je ne peux pas m’exprimer, je suis trop excité », ajoute un autre, tout juste sorti de la foule qui sautait tout autour.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Lentement, mais sûrement

Ce n’est que dans les minutes qui ont précédé la première mise en jeu que les chandails rouges ont commencé à apparaître tout autour de la terrasse de La Cage. Lentement, le petit groupe initial s’est transformé en petite foule. Plus d’une centaine de paires d’yeux étaient fixées sur l’écran géant à l’intérieur du restaurant.

Des chandails de Gionta, Caufield, Laraque, Weber, Lafleur, Souray, Price et Domi apparaissaient un peu partout dans la foule. Stéphane Mailloux, présent avec son coloc Yannick Lecours pour un deuxième match d’affilée, affichait quant à lui fièrement son chandail de Tom Brady, des Buccaneers de Tampa Bay. Explications, s’il vous plaît ? « C’est le GOAT (Greatest of all time). Les Canadiens aussi sont des GOAT. »

Certains partisans étaient installés sur la terrasse. Plusieurs étaient debout, tout autour. La plupart portaient un masque. Pas toujours de la bonne manière, mais au moins il était là.

« On est venus voir le Canadien battre les Maple Leafs », lançait avant le match un groupe de sept jeunes amis, tous munis de leur masque. « On est fébriles. Je pense que, grâce à Carey, on va y arriver », affirmait quant à lui Martin Gagnon, un détenteur de billets de saison venu voir le match avec son fils Émile. Au sifflet final, tous deux avaient eu raison.

Les partisans ont été plutôt tranquilles tout au long du match. Les « Go Habs Go » se sont faits rares jusqu’en 2e période, quand Brendan Gallagher a marqué son premier de la série pour donner les devants 1-0 au Canadien.

Les cris se sont fait entendre de nouveau une minute plus tard, lorsque Carey Price s’est imposé devant Zach Hyman. La foule s’est même permis quelques applaudissements quand Auston Matthews a frappé un poteau avec huit minutes à jouer en deuxième période. Quelques minutes plus tard, Corey Perry trouvait le fond du filet et ajoutait à l’avance de Montréal.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Il commençait à faire froid dehors entre la deuxième et la troisième période, mais les partisans étaient toujours là. Et de plus en plus nombreux.

« L’ambiance est tendue, oh la la ! », lançait Victor Duranceau.

« C’est plus stressant que le confinement ! », ajoutait Denley St-Julien.

La tension a grimpé à mesure que les minutes passaient, jusqu’à l’explosion quand Tyler Toffoli a validé le billet du Canadien pour Winnipeg.

Chez les politiciens

Sur les réseaux sociaux, c’était évidemment le délire chez les partisans du Canadien. Du groupe, deux se sont particulièrement démarqués, de par leurs fonctions respectives : premier ministre du Canada, et premier ministre du Québec.

Justin Trudeau a d’abord fait preuve d’audace auprès de ses électeurs torontois en affichant clairement ses couleurs dès le début du match.

Puis, au sifflet final, ses ambitions sportives étaient sans équivoques.

Pour sa part, François Legault, amateur de hockey bien connu, a réagi plusieurs fois durant le match, jusqu’à cette missive finale pour narguer, tout doucement évidemment, son homologue ontarien Doug Ford.