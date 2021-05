Le nouveau directeur général des Penguins de Pittsburgh, Ron Hextall, aura des décisions intéressantes à prendre au cours de l’été.

Mathias Brunet

La Presse

Les séries éliminatoires sont déjà terminées pour Sidney Crosby et les Penguins, éliminés mercredi soir en six matchs par les coriaces Islanders de New York par la marque de 5-3.

Pour la troisième année de suite, les Penguins ne franchiront pas le premier tour malgré une très bonne saison. Ils avaient subi l’élimination en ronde préliminaire aux mains du Canadien l’été dernier dans la bulle de Toronto.

On parle souvent des équipes victorieuses en séries malgré un gardien peu réputé. Mais on évoque trop peu souvent les équipes de premier plan éliminées trop tôt en raison de performances ordinaires de leurs gardiens.

Après les Oilers d’Edmonton, les Penguins ont vu leur gardien faillir à la tâche en séries. Tristan Jarry a connu un autre match difficile. Il a accordé quatre buts ou plus pour la quatrième fois en six rencontres.

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS Tristan Jarry et Kristopher Letang

Depuis le départ de Marc-André Fleury pour Vegas en 2017, les Penguins ont remporté une seule ronde de séries éliminatoires, l’année suivante.

Mais il serait injuste de jeter tout le blâme sur le gardien, même si le cinquième but qu’il a accordé en fin de deuxième période (la rondelle a glissé entre ses jambières) a semblé casser le moral des troupes.

Est-ce finalement l’été où un dirigeant des Penguins prendra la décision de faire exploser ce noyau vieillissant ? Les prochaines semaines pourraient nous en apprendre davantage sur les intentions de Hextall.

Nous avions confiance en notre groupe. Nous croyions pouvoir faire un bout de chemin en séries. De nous voir stoppés ainsi est très décevant. Sidney Crosby

Mais il faut aussi parler de cette superbe équipe des Islanders, dont c’est le dernier tour de piste au Colisée Nassau de Long Island.

On ne donnait pas cher de la peau des Islanders après le départ de John Tavares en 2018. Mais Lou Lamoriello a accepté, à 80 ans, le poste de directeur général et a redressé ce club de façon spectaculaire, d’abord en embauchant l’entraîneur-chef Barry Trotz.

Les Islanders joueront au deuxième tour pour la troisième année de suite après le départ de leur capitaine Tavares.

Ils ont atteint le carré d’as l’an dernier avec Semyon Varlamov devant le filet. Celui-ci regarde désormais les matchs du banc des joueurs parce qu’un jeune premier, Ilya Sorokin, 25 ans, attendu depuis plusieurs saisons par l’organisation, lui a volé son poste.

La défense est rapide et fiable. Mais les Pelech, Mayfield et Pulock sont peu connus à l’extérieur de leur marché. Les Islanders ont même eu le luxe de perdre Devon Toews l’automne dernier sans trop en souffrir.

Les attaquants ne sont pas si costauds, mais rapides. Et ils travaillent à se rompre les os en échec avant.

Après avoir connu une saison en demi-teinte sur le plan offensif, le jeune attaquant québécois Anthony Beauvillier, 23 ans, a connu une série fantastique. Il a ajouté trois points à sa fiche dans le sixième match, mercredi, pour porter son total à sept points en six rencontres.

À deux reprises, il s’est moqué de Sidney Crosby, rien de moins.

La première sur son propre but, la seconde en entrée de zone, avec une feinte habile, avant de remettre le disque à son coéquipier Brock Nelson. Il aurait ajouté un quatrième point, et Nelson aurait réussi un tour du chapeau, si ce dernier n’avait pas raté son tir devant un filet désert en fin de rencontre.