Le Canadien et les Leafs existent depuis plus de 100 ans. Et il n’y a pas une tonne de joueurs, du moins dans l’ère moderne, qui ont porté les couleurs des deux équipes. Athlète très populaire à Montréal dans les années 80 et 90 et à Toronto au début des années 2000, Shayne Corson fait partie du groupe.









La Voix de l'Est

Corson a disputé 10 saisons à Montréal, divisées en deux séjours, et trois à Toronto, en fin de carrière. Et l’ex-fougueux attaquant, qui a connu 14 campagnes de plus 100 minutes de pénalités tout en amassant 693 points, se considère privilégié d’avoir évolué « dans ces deux merveilleuses villes de hockey ».