(Saint-Louis) Ryan Graves a amassé un but et deux assistances, guidant l’Avalanche du Colorado vers une victoire de 5-1 contre les Blues de St. Louis, vendredi soir.

Joe Harris

La Presse Canadienne

Philipp Grubauer a stoppé 31 lancers pour l’Avalanche, qui ont marqué trois buts en deuxième période pour se donner une avance de 3-0 dans cette série.

Alex Newhook a marqué un premier but en carrière dans la LNH alors que Tyson Jost, Brandon Saad et J.T. Compher ont ajouté un but chacun pour l’Avalanche, qui pourra compléter le balayage dimanche.

Tyler Bozak a fait bouger les cordages pour les Blues, qui ont vu Jordan Binnington bloquer 21 rondelles.

Graves a ouvert le pointage à 1:57 du deuxième engagement. Le défenseur de l’Avalanche venait tout juste de sortir du banc des pénalités lorsqu’il a battu de vitesse Binnington pour une rondelle libre avant de l’envoyer dans une cage déserte.

Newhook a doublé l’avance des siens alors qu’il restait 7:23 à écouler en deuxième période. Il a sauté sur un retour de lancer de Graves pour déjouer Binnington.

PHOTO JEFF LE, USA TODAY SPORTS Alex Newhook a déjoué Jordan Binnington au deuxième engagement.

La formation du Colorado a ajouté à son avance quelques minutes plus tard, quand Jost a touché la cible. Quelques instants plus tôt, Grubauer venait de frustrer Jordan Kyrou à bout portant.

Les Blues ont contesté ce but en raison d’une obstruction au gardien, mais les arbitres ont confirmé le but de l’Avalanche et ont décerné une pénalité aux Blues. Néanmoins, Bozak a profité de ce désavantage numérique pour enfiler l’aiguille et porter le pointage à 3-1.

Grubauer a été efficace dès la première mise en jeu, repoussant 25 tirs dans les deux premières périodes. Il s’est également signalé au dernier tiers, alors que les Blues tentaient de remonter la pente.

Le deuxième but des séries de Saad, avec 6:18 à jouer, a confirmé la victoire de l’Avalanche. Compher a fermé les livres dans un filet désert.