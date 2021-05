Bobby McMann n’est pas très connu dans le monde du hockey, mais après le match de lundi soir au Centre Bell, ce joueur des Marlies de Toronto s’est fait un peu plus connaître lorsqu’il a commenté son but en ces mots : « C’est du bon travail d’observation de la part de notre équipe d’entraîneurs… Ils nous ont fait savoir qu’il était vulnérable sur les passes qui arrivent de derrière la ligne des buts. »

Richard Labbé

La Presse

Pardon ? Quelqu’un, quelque part, aurait trouvé une faiblesse chez le meilleur gardien du monde ? C’est en tout cas ce que McMann a affirmé à propos de Carey Price, qui avait endossé pour l’occasion le maillot du Rocket de Laval, à des fins de conditionnement physique.

Price a accordé deux buts en deux périodes aux Marlies lors de ce match de remise en forme, et ce fut bien assez pour faire paniquer les réseaux sociaux, là où la panique a l’habitude de s’installer assez facilement de toute façon.

Mardi, Corey Perry a tenu à rappeler à tous que Price demeure « l’un des meilleurs gardiens au monde », ce qui a fait écho aux propos de Brendan Gallagher qui, trois jours plus tôt, était allé plus loin en parlant du « meilleur au monde », et pas seulement « l’un des meilleurs ».

Bref, en lisant tout ça, ce pauvre Jack Campbell a dû recracher son smoothie aux fruits de la passion. Campbell, bien sûr, sera l’homme masqué devant le filet des Maple Leafs de Toronto, et on a beau chercher, il nous demeure impossible de trouver son rang au palmarès des meilleurs gardiens de l’univers.

« On est heureux d’avoir Carey avec nous, mais on doit bien jouer devant lui, a répondu Perry depuis Brossard, mardi. S’il voit les tirs, il va les arrêter, mais il faut empêcher les deuxièmes et les troisièmes chances de marquer… »

Carey a connu des moments difficiles cette saison, mais il est un batailleur, et il veut être sur la glace quand ça compte. Nous avons pleine confiance en lui. Corey Perry

On le sait, la fiche de Price en séries n’est pas si reluisante (30 victoires contre 36 défaites), et le gardien de 33 ans a présenté cette saison un taux d’arrêt de ,901, au deuxième rang parmi les pires performances de sa carrière à ce chapitre.

Mais la direction du Canadien a si souvent martelé le refrain « avec Carey, tout est possible » que tout le monde finit par y croire.

En tout cas, Dominique Ducharme y croit.

« On sait qu’un gars comme Carey peut devenir intimidant pour l’adversaire, a fait valoir l’entraîneur-chef. C’est vrai aussi pour n’importe quel gardien qui se retrouve dans un genre de zone et qui obtient du succès. Souvent, les joueurs adverses vont rater des tirs parce qu’ils vont essayer de viser un endroit plus précis. Alors ça peut avoir un impact. »

Et puisqu’il est question d’impact, Shea Weber sera lui aussi de retour, fort probablement.

Le robuste défenseur, reconnu pour son impact sur le jeu, mais aussi pour l’impact de son bâton qui fracasse le dos d’un adversaire, devrait donc retrouver sa place dans la formation pour la première fois depuis le 28 avril, lui qui a dû s’absenter en raison d’une blessure au pouce gauche.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

À l’entraînement de mardi, Weber a été jumelé avec un autre vétéran, Jon Merrill. Cela signifie que le jeune Alexander Romanov devra se contenter d’un rôle de réserviste jeudi soir, au moment où la série contre les Maple Leafs va s’amorcer à Toronto.

Romanov ne sera pas le seul jeune dans cette situation. Cole Caufield et Jesperi Kotkaniemi devront eux aussi se contenter d’un rôle de spectateur. Ils pourraient toutefois être employés au cours de la série, selon ce que Ducharme a laissé entendre.

Ces décisions font jaser, et même le légendaire Guy Lafleur s’est prononcé pour le jeune Caufield mardi lors d’une visioconférence de la LHJMQ.

« C’est sûr que je le ferais jouer, a dit le numéro 10 du Canadien. Pourquoi les autres équipes ne laissent aucun talent sur les tablettes ? Ils mettent ces joueurs-là sur la patinoire. Cole Caufield, il va falloir qu’il joue dans les séries. Il a joué 10 matchs, il a compté quatre buts, c’est une source d’inspiration. Il va jouer pour gagner et tu as besoin de gars de même dans les séries. »

Enfin, Jonathan Drouin continue de briller par son absence.

Celui qui est le joueur du Canadien dans la course au trophée King-Clancy, remis chaque année au joueur qui démontre les plus belles qualités de leadership sur la patinoire et à l’extérieur, ne sera de toute évidence pas présent jeudi soir à Toronto lorsque la série va s’amorcer.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Jonathan Drouin

En fait, tout porte à croire qu’on ne le reverra plus cette saison.

« Non, on ne fait pas de plans de ce côté-là, a répondu Ducharme. On veut juste qu’il prenne soin de ce qu’il doit faire. Pour le reste, on ne fait pas de plans pour lui prochainement. »