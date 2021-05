À moins d’une autre malchance, Shea Weber devrait être de la formation lorsque le Canadien va amorcer sa série contre les Maple Leafs à Toronto, jeudi soir.

Richard Labbé

La Presse

Le vétéran défenseur, qui n’a pas joué depuis le 28 avril, a pris part mardi à un premier entraînement depuis sa blessure au pouce gauche.

« Nous sommes très confiants dans son cas, a commenté l’entraîneur Dominique Ducharme au terme de l’entraînement de mardi à Brossard. Il devrait être en mesure de jouer. »

De toute évidence, le Canadien a choisi de miser sur l’expérience en vue du premier match de cette série. Ainsi, le retour de Weber fera en sorte que le jeune défenseur Alexander Romanov devra se contenter d’un rôle de réserviste jeudi soir.

Du reste, l’ordre des trios demeure inchangé pour le moment, ce qui signifie que les jeunes Cole Caufield et Jesperi Kotkaniemi seront eux aussi laissés de côté pour le premier match. Ils pourraient toutefois être employés au cours de la série, selon ce que Ducharme a laissé entendre.

Le Canadien a par ailleurs confirmé que son joueur dans la course au trophée King-Clancy est Jonathan Drouin. Ce prix est remis chaque année au joueur qui démontre les plus belles qualités de leadership sur la patinoire et à l’extérieur.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Jonathan Drouin

Mais Jonathan Drouin ne sera pas du premier match à Toronto, et de toute évidence, on ne le reverra pas de sitôt non plus. « On n’a pas fait de plans en ce qui le concerne », s’est limité à dire Dominique Ducharme à son sujet.