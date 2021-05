L'entraîneur-chef des Rangers de New York, David Quinn (au centre), a été limogé mercredi.

PHOTO ELISE AMENDOLA, ASSOCIATED PRESS

Les Rangers congédient David Quinn et trois adjoints

(New York) Les Rangers de New York ont congédié l’entraîneur-chef David Quinn et trois de ses adjoints, mercredi, après que l’équipe eut raté les séries éliminatoires avec une formation bâtie de jeunes espoirs.

Associated Press

Ses adjoints Jacques Martin, David Oliver et Greg Brown ont aussi été remerciés. Seul l’entraîneur des gardiens, Benoît Allaire, a survécu à la purge.

Ce mouvement de personnel est la première décision importante prise par le directeur général Chris Drury, qui a remplacé Jeff Gorton la semaine dernière. Gorton a été congédié en même temps que le président John Davidson.

La recherche d’un nouvel entraîneur commence immédiatement.

En trois saisons, Quinn a compilé une fiche de 96-87-25 avec une formation en reconstruction, qui compte sur le premier choix du dernier repêchage, Alexis Lafrenière. Il avait été embauché après un passage à l’Université de Boston.