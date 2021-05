(Québec) Même s’il n’avait pas les meilleures chances de sortir vainqueur, c’est le Phœnix de Sherbrooke qui a remporté la loterie en vue du premier choix au repêchage de 2021 dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mardi.

La Presse Canadienne

Avec seulement trois boules dans le boulier pour 14 % des chances, le Phoenix a devancé les Eagles du Cap-Breton, qui ont terminé la dernière campagne au 17e échelon. La formation néo-écossaise avait six boules et 28 % des chances de parler au premier échelon.

Le Drakkar de Baie-Comeau, qui a terminé dernier et qui avait les meilleures chances de choisir premier avec neuf boules et 43 % des chances, a glissé de deux rangs et choisira troisième. Les Remparts de Québec (deux boules, 10 %) conservent le quatrième choix, alors que les Mooseheads d’Halifax sélectionneront cinquième.

Le tirage au sort a été effectué en direct sous la supervision du commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, du directeur des communications de la ligue, Maxime Blouin, ainsi que des journalistes Kevin Dubé (Journal de Québec), Stéphane Leroux (RDS) et Alexandre Pratt (La Presse).