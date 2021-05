(Columbus) Max Domi a touché la cible à 4 : 39 de la prolongation et les Blue Jackets de Columbus ont vaincu les Red Wings de Detroit 5-4, samedi soir.

Mitch Stacy

Associated Press

Matiss Kivlenieks a bloqué 33 lancers pour les Blue Jackets, qui vont malgré tout terminer au dernier rang de la section Centrale.

Eric Robinson a récolté un but et une assistance alors que Cam Atkinson, Oliver Bjorkstrand et Jack Roslovic ont ajouté un but chacun pour la formation de l’Ohio.

Les Blue Jackets rateront les séries pour une première fois en cinq saisons sous la tutelle de l’entraîneur-chef John Tortorella. Ils n’ont gagné que trois de leurs 15 derniers matchs de la campagne.

Jakub Vrana a obtenu un huitième but en 11 parties avec les Red Wings. Danny DeKeyser, Sam Gagner et Valtteri Filppula ont aussi enfilé l’aiguille.

Calvin Pickard a alloué cinq buts en 36 tirs devant la cage des Red Wings, qui ont tout juste devancé les Blue Jackets au septième échelon de la section Centrale.