Les assouplissements entreront en vigueur dès qu’une proportion de 85 % ou plus des joueurs et du personnel qui participent aux voyages d’une équipe seront vaccinés. Sur notre photo, Jacob Trouba se faisant vacciner le 7 avril.

PHOTO NOCK HOMLER, RANGERS DE NEW YORK VIA AP

La LNH va assouplir ses protocoles sanitaires en vue des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, à condition que ses clubs atteignent un certain seuil de vaccination.

Stephen Whyno

Associated Press

La ligue a expédié une note aux équipes et aux joueurs vendredi soir pour leur annoncer que des assouplissements entreront en vigueur dès qu’une proportion de 85 % ou plus des joueurs et du personnel qui participent aux voyages d’une équipe seront totalement vaccinés. Pour un groupe de 56 personnes, il faudrait donc en compter 48 totalement vaccinées.

Ces changements toucheront les restrictions sur les repas à l’intérieur ou à l’extérieur, la fréquence des tests de dépistage, le port obligatoire du masque et les quarantaines obligatoires.

Selon la note, qui a été vue par l’Associated Press, les personnes totalement immunisées pourront souper à l’extérieur ou à l’intérieur (dans une section privée, ou une salle où les serveurs portent le masque), se rendre visite dans leurs chambres d’hôtel, jouer au golf ou encore se réunir sans devoir porter le masque ou respecter la distanciation physique. De plus, elles n’auront pas à se placer en quarantaine après être potentiellement entrées en contact avec une personne infectée, ni devoir se soumettre à un test de dépistage pendant les journées de congé — ou encore les tests de dépistage rapide avant les rencontres.

« La seule chose qui nous manquait, ce sont les soupers d’équipe, les sorties au restaurant et toutes ces petites sorties entre coéquipiers qui te permettent de les connaître un peu plus, a évoqué le gardien des Capitals de Washington Craig Anderson samedi. Sinon, malgré les repas à l’hôtel et les règles à respecter, nous étions tout de même capables de nous réunir, ce qui nous donnait l’impression de vivre une vie normale, dans les circonstances. »

Le circuit Bettman a maintenu un protocole strict contre la COVID-19 depuis le début de la saison, et il a étoffé son protocole davantage en février lorsque le nombre de cas positifs a grimpé en flèche.

« Nous sommes en isolement total, a dit le gardien des Golden Knights de Vegas Robin Lehner le mois dernier. Nous ne pouvons sortir de notre résidence. Nous ne pouvons sortir de notre chambre d’hôtel. Et ça fait maintenant un an que ça dure, et personne ne parle des conséquences sur la santé mentale et tout ça. »

La LNH est le dernier des quatre grands circuits professionnels nord-américains à annoncer un plan d’assouplissement des protocoles sanitaires pour les équipes qui ont atteint un certain seuil de vaccination.

Cette décision devrait d’abord s’appliquer aux 12 équipes américaines en séries éliminatoires, puisque l’opération de vaccination massive accuse du retard au Canada.

De plus, les groupes d’arbitres qui ont reçu les deux doses du vaccin contre la COVID-19 pourront aussi bénéficier des assouplissements annoncés par la LNH, à condition que les deux équipes qu’ils supervisent soient également considérées comme étant totalement vaccinées.