Le directeur général des Rangers de New York, Jeff Gorton, et le président de l’équipe, John Davidson.

Les Rangers congédient leur président et leur DG

Stupéfaction aux quatre coins de la LNH : les Rangers de New York ont annoncé ce mercredi après-midi avoir congédié leur président John Davidson et leur directeur général Jeff Gorton.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Dans l’immédiat, c’est l’adjoint au directeur général Chris Drury qui prendra la relève des opérations quotidiennes du club. Les Rangers, déjà exclus des séries éliminatoires, n’ont plus que trois rencontres à jouer en 2021 et concluront leur saison samedi.

Ces congédiements surviennent au lendemain d’une publication frondeuse de l’organisation s’attaquant au département de la sécurité des joueurs de la LNH et à son président George Parros. Dans un communiqué, les Rangers ont écrit que Parros avait failli à ses responsabilités et estimaient que l’ancien bagarreur n’était plus habileté à remplir son rôle.

Ces propos faisaient suite à un incident survenu lundi soir au cours d’un match entre les Rangers et les Capitals de Washington. Au cours d’une échauffourée, Tom Wilson, des Capitals, s’en est d’abord pris à Pavel Buchnevich alors que celui-ci gisait au sol et a ensuite projeté Artemi Panarin tête première sur la glace. Blessé, Panarin ne jouera plus cette saison.

Quant à Wilson, un joueur plusieurs fois puni par le passé pour des gestes dangereux, il n’a écopé que d’une amende de 5000 $ selon le verdict rendu par George Parros.

Il n’est pas possible, pour l’instant, d’identifier hors de tout doute la cause derrière ce coup de balai au sein de la direction des Rangers — l’organisation n’a pas fourni d’explication officielle. Darren Dreger, du réseau TSN, a écrit sur Twitter que cette décision n’est pas liée à l’incident impliquant Tom Wilson, mais qu’elle est plutôt une conséquence des difficultés de l’équipe sur la glace cette saison. Après une campagne plutôt encourageante en 2019-2020, le club ratera en effet les séries éliminatoires qui s’amorceront au cours des prochaines semaines.

Une autre hypothèse circule toutefois parmi les informateurs les plus branchés du circuit. Frank Seravalli, lui aussi de TSN, a indiqué que Davidson et Gorton avaient pris leurs distances de la dénonciation formelle de leur équipe à l’endroit du département de la sécurité des joueurs, initiative menée par le propriétaire du club James Dolan. Ce dernier n’aurait pas digéré l’affront de ses dirigeants de haut niveau.

Gorton se voit montrer la porte après 14 ans à New York. Il a amorcé sa carrière chez les Blue Shirts comme recruteur, avant d’être promu directeur du personnel des joueurs puis assistant au directeur général. Il était le directeur général de la formation depuis six ans.

Quant à Davidson, son règne n’a duré que deux saisons, lui qui avait démissionné de son poste de président des opérations hockey des Blue Jackets de Columbus pour prendre les rênes des Rangers en 2019.