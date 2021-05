Une des différences les plus nettes entre Claude Julien et Dominique Ducharme est la volonté du deuxième à remodeler ses trios de jour en jour, contrairement à Julien qui faisait preuve d’une grande patience.

Guillaume Lefrançois

La Presse

On en a eu une nouvelle démonstration à l’entraînement de mardi. Même si le Canadien vient de gagner ses trois derniers matchs, Ducharme a apporté des ajustements afin de mieux encadrer ses jeunes.

Ainsi, Cole Caufield est retourné à la droite de Phillip Danault, là où il avait disputé son premier match dans la LNH, la semaine dernière à Calgary.

« Jouer sur la route et à la maison, c’est différent, a rappelé Ducharme, en visioconférence après l’entraînement. On se prépare pour Ottawa et on pense que ce sera le meilleur scénario. On sera sur la route, [donc on place Caufield] avec deux vétérans quand on n’a pas le contrôle des confrontations. »

Ducharme a ajouté avoir aimé ce qu’il avait vu de Caufield et Danault ensemble, avec Tomas Tatar (blessé depuis) à Calgary.

Autre changement : Jesperi Kotkaniemi retourne au centre, où il tentera de se sortir de sa léthargie de 19 matchs sans but. Pendant cette période, il a seulement amassé quatre passes et a été cloué au banc à compter du milieu de la troisième période lundi.

« Je veux qu’il retrouve son dynamisme. C’est là qu’il est bon et que son talent ressort. Il va jouer avec deux gars qui ont de la vitesse. », a souligné Ducharme.

Ces deux joueurs qui ont de la vitesse sont Artturi Lehkonen et Jake Evans. Le changement tombe à un drôle de moment pour Evans, qui connaît ses meilleurs moments de la saison. Il vient de disputer six forts matchs depuis que les nombreuses blessures lui ont permis de réintégrer la formation.

En défense, notons qu’Alexander Romanov était de retour aux côtés de Jon Merrill, là où il a terminé la rencontre de lundi. Romanov a été employé à la gauche de Ben Chiarot en l’absence de Shea Weber, mais l’expérience a pris fin de façon abrupte après une première période pénible pour Romanov contre les Maple Leafs.

Le Canadien affronte les Sénateurs à Ottawa mercredi, avant d’affronter les Maple Leafs jeudi et samedi dans le 416.

Ducharme a indiqué que le gardien Carey Price (commotion cérébrale) devrait rejoindre ses coéquipiers à Toronto. Aucune date de retour au jeu n’a toutefois été annoncée.