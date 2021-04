(New York) Pavel Buchnevich et Alexis Lafrenière ont tous les deux amassé un but et une aide, menant les Rangers de New York vers une victoire de 4-1 aux dépens des Flyers de Philadelphie, vendredi soir.

Allan Kreda

Associated Press

Chris Kreider et Filip Chytil ont aussi marqué pour les Rangers, qui ont remporté cinq de ses sept dernières parties. Artemi Panarin s’est fait complice de deux buts des siens.

Alexandar Georgiev a repoussé 26 rondelles pour la troupe new-yorkaise, qui s’est approchée à six points des Bruins de Boston et du dernier rang donnant accès aux séries dans la section Est.

Oskar Lindblom a inscrit l’unique but des Flyers. Alex Lyon a conclu la rencontre avec 20 arrêts.

Georgiev, qui a porté à 8-5-2 sa fiche cette saison, a alloué deux buts ou moins dans cinq de ses sept apparitions en carrière contre les Flyers.

Les Flyers ont continué leur dégringolade en deuxième moitié de cette saison écourtée de 56 matchs. L’équipe de Philadelphie montrait un dossier de 11-4-3 au 28 février, mais revendique une fiche de 10-15-4 depuis ce jour.