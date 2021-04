(Vancouver) La LNH a modifié de nouveau son calendrier de la section Nord afin de permettre aux Canucks de Vancouver de récupérer davantage de l’éclosion de COVID-19 qui a ravagé l’équipe ces dernières semaines.

La Presse Canadienne

La ligue a annoncé vendredi que deux matchs entre les Canucks et les Maple Leafs de Toronto, prévus samedi et lundi, seront reportés à dimanche et mardi.

Ces décisions auront un impact sur le reste du calendrier de la section Nord, puisque 11 autres matchs ont dû être déplacés — ce qui affectera six des sept équipes canadiennes. L’heure de deux autres rencontres a aussi été modifiée.

La section Nord doit maintenant conclure son calendrier le 19 mai.

Les Canucks ont dû reporter 11 matchs en raison de l’éclosion de COVID-19 survenue dans leur vestiaire le mois dernier.

Au moins 21 joueurs et quatre membres de leur personnel d’entraîneurs ont reçu un diagnostic positif au coronavirus.

Le directeur général des Canucks Jim Benning a mentionné jeudi que plusieurs joueurs n’avaient toujours pas reçu le feu vert des médecins pour retourner sur la patinoire.