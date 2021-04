Jake Allen sera de retour devant le filet du Canadien pour un deuxième match en 24 heures, jeudi, au Centre Bell, contre les Jets de Winnipeg.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Dominique Ducharme l’a annoncé jeudi, en fin d’après-midi, et a du même souffle indiqué que Carey Price n’était pas prêt à revenir au jeu.

« Il est suivi par nos médecins, il a besoin d’un peu de temps. On pense que quelque part la semaine prochaine, il sera de retour », a expliqué l’entraîneur-chef du Canadien.

Price est blessé au bas du corps, une blessure qu’il traînait depuis quelque temps, a dit Ducharme plus tôt cette semaine.

« Ça s’est juste empiré un peu. On ne veut pas arriver dans une situation où c’est pire et qu’il doive s’absenter longtemps, a rappelé Ducharme, jeudi. On veut être prudents. C’est pourquoi il aura quelques matchs de repos. »

Sa blessure a donné lieu au jeu de la chaise musicale devant le filet. Ainsi, Cayden Primeau a été rappelé de Laval et a agi comme auxiliaire d’Allen mercredi. Charlie Lindgren, lui, a été cédé au Rocket de Laval jeudi matin. Pour le remplacer dans l’équipe de réserve, Michael McNiven fait le chemin inverse.

Ducharme n’a pas exclu que Primeau obtienne un départ en attendant le retour de Price. « Il y a une possibilité. Il faut voir comment ça se passe avec Jake et quand Carey va revenir. On ne ferme pas la porte. On aime ce qu’on voit de Cayden à Laval depuis le début de l’année. Il a goûté à la LNH l’an passé », a rappelé le pilote du CH.

Ducharme fera appel à exactement la même formation que mercredi à Toronto. Il a aussi dit qu’il déploierait les mêmes combinaisons « au début » du match.