Hockey

Les Rangers rossent les Penguins 8-4

(New York) Artemi Panarin a inscrit un but et récolté trois mentions d’assistance, Adam Fox s’est signalé avec un but et deux passes et Alexis Lafrenière a enfilé son sixième but de la campagne, mardi soir, dans la victoire de 8-4 des Rangers de New York face aux Penguins de Pittsburgh.