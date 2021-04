Encore plus de joueurs des Canucks sur la liste

(Vancouver) La situation des Canucks de Vancouver concernant la COVID-19 s’est empirée alors que sept joueurs se retrouvent maintenant sur la liste du protocole de la LNH.

La Presse Canadienne

Les défenseurs Alex Edler et Quinn Hughes, les attaquants Zack MacEwan et Antoine Roussel ainsi que le gardien Braden Holtby ont tous été ajoutés sur la liste de joueurs non disponibles, vendredi.

L’attaquant des Canucks Adam Gaudette a été retiré d’un entraînement, mardi, à la suite d’un test de dépistage positif et il a été ajouté à la liste le même après-midi.

La LNH a reporté l’affrontement de mercredi entre les Canucks et les Flames de Calgary après qu’un autre joueur — identifié plus tard comme étant le défenseur Travis Hamonic — et qu’un membre du personnel eurent été placés sur la liste du protocole de la ligue.

Les Canucks ont maintenant quatre matchs remis et la LNH a indiqué que l’équipe ne peut pas s’entraîner avant le 6 avril.

Un joueur sur la liste du protocole de COVID-19 de la LNH peut ne pas avoir été déclaré positif au virus.

Les protocoles de la LNH demandent que les joueurs et les membres du personnel se soumettent quotidiennement à des tests de dépistage. Chaque fois que le test initial d’un individu montre un résultat positif, le laboratoire effectue un deuxième test sur l’échantillon initial.

Si le deuxième test est négatif, un second échantillon est récolté, mais si l’échantillon montre un résultat positif, il est considéré comme un « positif confirmé ».

La LNH demande aux individus ayant reçu un test positif de s’auto-isoler pendant 10 jours et ceux qui ont été en contact rapproché doivent s’auto-isoler pendant deux semaines.

La saison écourtée de la LNH a maintenant vu 45 de ses matchs être remis en raison de la COVID-19, dont les 37 premiers aux États-Unis.