(Winnipeg) Auston Matthews a marqué son 24e but de la saison, un sommet dans la Ligue nationale de hockey, et le gardien Jack Campbell a porté sa fiche à 7-0-0 dans une victoire de 3-1 des Maple Leafs de Toronto face aux Jets de Winnipeg mercredi soir.

La Presse Canadienne

Zach Hyman et Alex Kerfoot ont également trouvé le fond du filet pour les Maple Leafs. Mitch Marner a récolté deux mentions d’aide et a connu son 13e match cette saison avec au moins deux points.

Campbell a bloqué 26 tirs.

Josh Morrissey a réussi l’unique filet des Jets pendant que Connor Hellebuyck réalisait 23 arrêts.

La victoire a permis aux Maple Leafs d’accentuer leur avance au sommet du classement de la section Nord à trois points.

En plus de perdre le match, les Jets ont dû se passer des services de leur capitaine Blake Wheeler, qui n’est pas revenu au jeu après la première période. L’équipe n’a pas immédiatement précisé ce qui avait tenu Wheeler à l’écart du jeu.

Les Maple Leafs (23-10-3) ont amorcé la rencontre avec une avance d’un point sur les Jets (22-13-2) dans la section Nord.

Les deux formations se reverront vendredi soir à Winnipeg.

Matthews a inscrit le premier but de la rencontre à 4 : 40 de l’engagement initial et Hyman a doublé l’avance quelque six minutes plus tard.

Les deux derniers buts du match ont été réussis pendant la même punition à TJ Brodie, des Maple Leafs, qui a écopé une double mineure pour bâton élevé à l’endroit de Mark Scheifele tard en deuxième période.

Kerfoot a marqué le troisième but des Maple Leafs à 16 : 40 et Morrissey a répliqué 35 secondes plus tard.