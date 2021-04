Cinq ans de plus pour Thatcher Demko avec les Canucks

(Vancouver) Les Canucks de Vancouver ont accordé une prolongation de contrat de cinq ans au gardien Thatcher Demko.

La Presse Canadienne

Le propriétaire de l’équipe, Francesco Aquilini, a confirmé la nouvelle sur Twitter.

Les détails financiers de l’entente n’ont pas été précisés.

Demko est devenu le gardien numéro un chez les Canucks cette saison à la suite du départ de Jacob Markstrom, qui a signé un contrat à titre de joueur autonome avec les Flames de Calgary.

Âgé de 25 ans, Demko affiche un dossier de 12-12-1 avec une moyenne de buts alloués de 2,77 et un taux d’efficacité de ,917.

Choix de deuxième ronde des Canucks -36e au total-en 2014, Demko s’est distingué en relève à Markstrom, blessé, en deuxième ronde des séries éliminatoires contre les Golden Knights de Vegas l’an dernier.

Demko n’a concédé qu’un but, au total, lors des cinquième et sixième matchs, permettant aux Canucks de signer deux victoires consécutives et de forcer la présentation d’une septième rencontre. Les Golden Knights ont gagné ce match ultime 3-0 grâce, entre autres, à deux buts dans un filet désert.

Demko, un Américain de six pieds quatre pouces, présente une fiche en carrière de 30-25-4 avec une moyenne de buts alloués de 2,92 et un taux d’arrêts de ,911.