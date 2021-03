(Pittsburgh) Evgeni Malkin a marqué lors d’un avantage numérique pour atteindre le plateau des 1100 points en carrière et il a été l’un des piliers d’une victoire de 4-1 des Penguins de Pittsburgh face aux Bruins de Boston, lundi soir.

Dan Scifo

Associated Press

Malkin est devenu le troisième joueur originaire de la Russie à récolter au moins 1100 points dans la Ligue nationale de hockey, après Alexander Ovechkin et Sergei Fedorov.

Malkin totalise huit buts cette saison et il a ajouté une mention d’aide tout en portant à huit sa séquence de parties avec au moins un point.

Le gardien Tristan Jarry a bloqué 42 tirs, Sidney Crosby a récolté son 11e but en plus d’obtenir deux aides et Jake Guentzel a ajouté son 11e but de la campagne, et son quatrième lors des quatre dernières parties.

Evan Rodriguez a complété pour les Penguins, vainqueurs de leurs six dernières rencontres.

Matt Grzelcyk a réussi l’unique filet des Bruins, qui ont gagné quatre de leurs 13 dernières sorties.

Les Bruins ont entamé le calendrier en gagnant cinq de leurs six premières parties à l’étranger. Depuis, ils n’ont remporté qu’un seul match en six tentatives à l’extérieur de leur domicile.

À son quatrième départ consécutif, Jaroslav Halak a repoussé 22 rondelles. Tuukka Rask, le gardien régulier des Bruins, a voyagé avec ses coéquipiers et est allé sur la glace à la suite de l’entraînement matinal, mais il ne devrait pas être en mesure de jouer samedi.

Rask a raté les quatre dernières parties à cause d’une blessure dont la nature n’a pas été précisée.