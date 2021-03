Kieffer Bellows (20) célèbre son but avec Adam Pelech (3) Jordan Eberle (7)

(Newark) Kieffer Bellows a inscrit ses deux premiers buts de la saison et les Islanders de New York sont venus de l’arrière pour battre les Devils du New Jersey 3-2, samedi soir.

Associated Press

Bellows, qui disputait un premier match dans la LNH depuis le 18 février, a touché la cible en début de troisième période et il a donné les devants aux siens quelques minutes plus tard.

Oliver Wahlstrom a trouvé le fond du filet une fois et Semyon Varlamov a effectué 26 arrêts pour aider les Islanders à signer un huitième gain de suite. Ils ont obtenu au moins un point à leurs 11 dernières sorties (10-0-1).

La séquence de victoires des Islanders est leur plus longue depuis qu’ils ont remporté 10 matchs de suite, l’an dernier. Le record d’équipe est de 15, établi en 1982.

Pavel Zacha et Janne Kuokkanen ont répliqué pour les Devils, qui ont perdu pour une 10e fois consécutive à domicile. Mackenzie Blackwood a stoppé 26 rondelles.

Alors que les Islanders tiraient de l’arrière 2-1 au troisième engagement, Bellows a accepté une passe de Mathew Barzal pour déjouer Blackwood. Il a ensuite coupé vers le filet pour placer son équipe en avant.