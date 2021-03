(Uniondale) Mathew Barzal et Scott Mayfield ont chacun fourni un but et une passe, samedi, aidant les Islanders de New York à l’emporter 5-2 contre les Sabres de Buffalo.

La Presse Canadienne

Barzal en est à trois buts et sept points depuis six matchs.

> Le sommaire de la rencontre

Les Islanders récoltaient un quatrième gain de suite ; les Sabres perdaient un sixième match consécutif.

Cal Clutterbuck, Brock Nelson et Anders Lee ont été les autres buteurs des vainqueurs.

Semyon Varlamov a donné un coup de pouce en stoppant 20 tirs.

Les Islanders ont une fiche de 9-0-2 au Nassau Coliseum cette saison.

Sam Reinhart et Jacob Bryson ont marqué pour les Sabres, tandis que Carter Hutton a fait 24 arrêts.

Bryson a fait mouche dans la première minute du match, inscrivant son premier but dans la LNH. Un beau tir des poignets très précis, d’un peu plus loin que le cercle droit.