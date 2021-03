PHOTO COURTOISIE SÉNATEURS D’OTTAWA VIA LE DROIT

À une époque où le rôle de « policier » semble révolu dans la Ligue nationale, D. J. Smith y croit encore.

Guillaume Lefrançois

La Presse

L’entraîneur-chef des Sénateurs d’Ottawa a indiqué, mardi après-midi, qu’il ferait appel à l’homme fort Micheal Haley pour le match de mardi contre le Canadien.

Haley, 34 ans, totalise 11 buts, 21 passes et 692 minutes de pénalité en 273 matchs dans la LNH. Cette saison, il a disputé trois matchs, dans lesquels il a passé en moyenne 5 min 56 s sur la patinoire.

Deux des trois matchs qu’il a disputés étaient contre le Canadien, les 21 et 23 février, et Smith a apprécié sa présence.

« Dans les matchs contre le Canadien qu’on a joués sans lui, ils ont visé nos jeunes joueurs de talent (they took liberties, a-t-il dit en anglais). Quand il joue, il connaît son rôle, il a un peu de temps pour jouer, et il est très bon au banc. »

Ça avait effectivement brassé le 4 février, lors du premier duel Canadien-Sénateurs. C’est dans ce match qu’Alexander Romanov avait solidement mis en échec Thomas Chabot. Tim Stützle avait également été molesté par Jeff Petry, en plus de recevoir quelques coups d’épaule de Romanov. Corey Perry s’en était aussi pris à Brady Tkachuk, mais ce dernier semble plutôt capable de se défendre. Il l’a montré à Ben Chiarot le 23 février dernier.

Smith apportera deux autres changements à sa formation. Le plus important est devant le filet : Matt Murray aura droit à une journée de congé, après avoir amorcé les sept derniers matchs des Sénateurs. Joey Daccord sera le gardien partant. Il s’agira seulement de son deuxième départ dans la LNH, l’autre ayant été le 4 avril 2019. Daccord n’a disputé qu’une période dans la LNH cette saison, et deux matchs dans la Ligue américaine. Il a accordé 10 buts dans ces deux rencontres.

Notons que Murray a droit à un repos complet. C’est Filip Gustavsson qui sera en uniforme à titre d’adjoint de Daccord.

En défense, le jeune Erik Brannstrom remplacera le vétéran Braydon Coburn.

Les Sénateurs ont remporté trois de leurs quatre matchs contre le Tricolore cette saison.

À l’an prochain

Plus tôt mardi, les Sénateurs ont annoncé que la saison de Derek Stepan est terminée. Le centre de 30 ans a subi une luxation de l’épaule gauche et devra être opéré la semaine prochaine. Il s’est blessé le 23 février dernier contre le Canadien.

Acquis des Coyotes de l’Arizona en décembre dernier, Stepan a inscrit 6 points en 20 matchs, et a montré un différentiel de -6. Il jouait en moyenne 15 minutes par match.