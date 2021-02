Carey Price aura du temps pour tenter de retrouver ses repères. Dominique Ducharme a confirmé, après l’entraînement de vendredi à Winnipeg, que Jake Allen sera le gardien partant du Canadien samedi, contre les Jets.

Guillaume Lefrançois

La Presse

« Carey va avoir le temps de s’entraîner, de travailler avec Stéphane dans les prochains jours avant de rejouer, a mentionné Ducharme, le nouvel entraîneur-chef du Tricolore, en visioconférence. Jake sera dans le filet demain. Carey a eu une bonne journée aujourd’hui et demain et on va continuer à avancer. »

Il sera intéressant de voir combien de temps durera cette période d’entraînement. Après la rencontre de samedi, le CH reprendra l’action mardi, au Centre Bell, et disputera alors cinq matchs de suite avec une seule journée entre chacun d’eux.

Bizarrement, Price n’a pas participé à l’entraînement matinal de jeudi, ce qui est inhabituel dans son cas cette saison. Un confrère a demandé à Price si cela signifiait que le gardien n’était pas à 100 %. « Il est assez bien. Rien de majeur », a répondu Ducharme.

Price a connu une autre sortie difficile, jeudi, permettant 5 buts sur 29 tirs. Il vient maintenant au 30e rang, parmi les 33 gardiens qui ont disputé au moins 10 matchs cette saison, avec une efficacité de ,888.

En revanche, Allen montre une fiche de 4-2-1, une moyenne de 2,14 et une efficacité de ,932.

Josh Anderson était absent à l’entraînement du jour. Il souffre d’une blessure au bas du corps, subie en première période jeudi, lorsqu’il a été victime d’un croc-en-jambe. Son état est réévalué sur une base quotidienne.

Son absence à l’entraînement a donné lieu à des combinaisons intéressantes, selon le confrère Renaud Lavoie, de TVA Sports, seul journaliste du Québec sur place à Winnipeg. En effet, Michael Frolik se retrouvait au sein des quatre trios principaux, tandis que Corey Perry n’avait pas de place permanente dans un trio. Frolik n’a toujours pas joué cette saison et fait partie de l’équipe de réserve.