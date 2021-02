(Toronto) David Rittich a bloqué 34 tirs pour son premier jeu blanc de la saison et les Flames de Calgary ont freiné Auston Matthews, l’un des joueurs de l’heure dans la Ligue nationale de hockey, et les Maple Leafs de Toronto grâce à un gain de 3-0 lundi soir à l’Aréna Scotiabank.

Joshua Clipperton

La Presse Canadienne

Matthew Tkachuk et Sean Monahan ont récolté un but et une aide chacun pour les Flames (9-9-1). Sam Bennett a marqué l’autre filet des vainqueurs, qui se sont approchés à deux points du Canadien de Montréal et du quatrième rang dans la section Nord.

Les Flames ont cependant joué deux matchs de plus.

Rasmus Andersson a ajouté deux mentions d’aide avec les Flames, qui se sont présentés à Toronto après avoir perdu quatre de leurs cinq dernières rencontres en temps réglementaire.

De plus, ils avaient été dominés 14-3 au chapitre des marqués lors de trois défaites consécutives, incluant l’embarrassant revers de 7-1 contre les Oilers d’Edmonton samedi.

Michael Hutchinson a repoussé 30 rondelles devant le filet des Maple Leafs (14-4-2).

Peu de temps avant la mise en jeu initiale, les deux équipes ont annoncé que leur gardien numéro un serait inactif. Chez les Maple Leafs, Frederik Andersen n’a pas revêtu l’uniforme en raison d’une blessure au bas du corps. Du côté des Flames, Jacob Markstrom souffre d’une blessure au haut du corps.

Les Maple Leafs tentaient de compléter le meilleur début de saison, après 20 matchs, de leur histoire. Ils chercheront à prendre leur revanche face aux Flames mercredi soir à Toronto.

En signant une victoire par blanchissage, les Flames ont mis fin à la séquence de 16 parties avec au moins un point d’Auston Matthews. Meneur de la LNH avec 18 buts, Matthews s’est arrêté à deux matchs du record d’équipe, que se partagent Darryl Sittler et Ed Olczyk.