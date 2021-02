(Edmonton) Blake Wheeler a enfilé l’aiguille en troisième période et les Jets de Winnipeg ont tenu le coup pour vaincre les Oilers d’Edmonton 6-5, lundi soir.

La Presse Canadienne

Le cinquième but de la saison de Wheeler, survenu à 6 : 22 du troisième engagement, a procuré la dernière avance du match aux Jets, qui avaient permis aux Oilers de remonter la pente.

Wheeler a fait dévier un tir de la pointe de Josh Morrissey derrière Mikko Koskinen, aidant les Jets à retrouver le chemin de la victoire après avoir perdu 2-1 face aux Sénateurs d’Ottawa, samedi.

Mark Scheifele a amassé un but et deux assistances. Kyle Connor, Mason Appleton, Nikolaj Ehlers et Mathieu Perreault ont ajouté un but pour la formation manitobaine.

Connor Hellebuyck a bloqué 40 lancers et il a porté à 9-1-1 sa fiche lors de ses 11 derniers départs contre les Oilers.

Alex Chiasson et Ryan Nugent-Hopkins ont tous les deux marqué deux buts pour la troupe d’Edmonton, qui a perdu pour une première fois à ses quatre dernières sorties. Kailer Yamamoto a aussi fait mouche.

Mike Smith a amorcé la rencontre pour les Oilers et il a cédé quatre fois en 11 tirs avant de laisser son filet à Koskinen.