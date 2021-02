(Pittsburgh) Les Penguins de Pittsburgh ont nommé Ron Hextall au poste de directeur général et Brian Burke devient le président des opérations hockey.

La Presse Canadienne

Dans leurs nouveaux rôles, Hextall supervisera les opérations quotidiennes des Penguins, relevant de Burke comme principal conseiller. Burke relèvera de David Morehouse, président et chef de la direction de l’équipe.

L’ex-gardien Hextall, âgé de 56 ans, occupe des fonctions de direction dans la LNH depuis plus de 20 ans, incluant un passage de quatre ans comme directeur général des Flyers de Philadelphie de 2014 à 2018.

Il a également été directeur général adjoint des Kings de Los Angeles de 2006 à 2013, aidant les Kings à gagner leur première coupe Stanley en 2012. Après sa retraite comme joueur, il a entrepris sa deuxième carrière comme dépisteur pour le compte des Flyers en 1999.

Burke, âgé de 65 ans, roule sa bosse dans la LNH depuis plus de 30 ans et il a remporté la Coupe Stanley en tant que directeur général des Ducks d’Anaheim en 2006-07. Il a également été directeur général des Whalers de Hartford et des Canucks de Vancouver ; président et directeur général des Maple Leafs de Toronto ; et président des opérations hockey des Flames de Calgary. De 1993 à 1998, il a aussi été vice-président exécutif et directeur des opérations hockey de la LNH, travaillant en étroite collaboration avec le commissaire Gary Bettman.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Brian Burke

Patrik Allvin, devenu directeur général par intérim des Penguins lorsque Jim Rutherford a démissionné le 27 janvier, reprendra son rôle de directeur général adjoint.