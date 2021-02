(New York) La Ligue nationale de hockey a annoncé lundi le report de sept nouvelles rencontres en raison de la COVID-19.

La Presse Canadienne

Ainsi, deux matchs supplémentaires des Sabres de Buffalo, les 11 et 13 février face aux Capitals de Washington, ont été reportés ; trois des Devils du New Jersey (les 11 et 13 février contre les Flyers de Philadelphie, le 15 face aux Bruins de Boston) ; et deux du Wild du Minnesota (le 11 février face aux Blues de St. Louis et le 13, contre les Kings de Los Angeles) ont été repoussés en raison des protocoles sanitaires du circuit.

Une décision sur la reprise des entraînements et de ces rencontres pour ces trois clubs sera prise par la ligue, l’Association des joueurs et l’équipe médicale de ces clubs au cours des prochains jours.

Ces trois organisations ont suivi et continuent de suivre les recommandations pour assurer la santé et la sécurité de leurs joueurs, de leur personnel et de leur communauté établies par la LNH, ainsi que les agences locales, d’État et nationales.