(Columbus) Six joueurs différents ont fait vibrer les cordages, James Reimer a bloqué 17 tirs et les Hurricanes de la Caroline ont remporté un festival offensif face aux Blue Jackets de Columbus, 6-5, dimanche après-midi.

Mitch Stacy

Associated Press

Brett Pesce, Vincent Trocheck, Jordan Staal et Dougie Hamilton ont tous obtenu un but et une aide chacun. Brock McGinn et Warren Foegele ont également marqué pour les Hurricanes, vainqueurs de six de leurs sept dernières sorties.

Le score a été égal en quatre occasions différentes jusqu’à ce que Staal ne marque en avantage numérique à 5 : 33 de la troisième période pour donner aux Hurricanes une avance de 5-4.

Un tir à trajectoire flottante de Hamilton a permis aux Hurricanes de doubler leur avance à mi-chemin de la troisième période.

Patrik Laine, avec son deuxième du match, a trouvé le fond du filet avec 57 secondes au cadran. Les Blue Jackets ont cependant été incapables d’inscrire le but égalisateur, malgré un avantage numérique en fin de rencontre.

Riley Nash, Nick Foligno et Max Domi ont également marqué pour les Blue Jackets.

Le gardien Joonas Korpisalo a bloqué 20 tirs.