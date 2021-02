PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS

(Philadelphie) Sean Kuraly et Brad Marchand ont marqué dans un intervalle de 27 secondes en troisième période et les Bruins de Boston ont battu les Flyers de Philadelphie 2-1, vendredi soir.

Aaron Bracy

Associated Press

Tuukka Rask a effectué 23 arrêts pour les Bruins, qui ont remporté sept de leurs huit derniers matchs. La troupe de Boston a gagné ses quatre duels contre les Flyers cette saison.

James van Riemsdyk a été l’unique buteur des Flyers.

Kuraly a inscrit le but vainqueur grâce à un tir des poignets en provenance du cercle gauche. Il a trompé la vigilance de Brian Elliott alors qu’il restait 7:32 à écouler à la partie.

Marchand a créé l’égalité 1-1, trouvant le fond du filet au même moment qu’il tombait sur la glace. Il a amassé six buts et six aides au cours de sa séquence de huit matchs avec au moins un point.

Les Bruins ont plus de buts en troisième période (19) que le total combiné de toutes les autres périodes (15).

Les deux formations croiseront le fer à nouveau le 21 février, à Lake Tahoe, dans le cadre de la série de matchs à l’extérieur de la LNH.