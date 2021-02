(Saint Paul) Jonas Brodin a dénoué l’impasse dès la 18e seconde de la prolongation, offrant une victoire de 4-3 au Wild du Minnesota contre l’Avalanche du Colorado, dimanche soir.

La Presse Canadienne

Brodin a accepté une passe de Jordan Greenway avant de décocher un tir qui a déjoué le gardien Hunter Miska.

Victor Rask a touché la cible à deux reprises et Greenway a ajouté un but pour le Wild, qui a conclu son premier séjour à domicile avec une fiche de 3-3. Joel Eriksson Ek a amassé deux mentions d’aide.

Rask a permis au Wild de forcer la tenue d’une prolongation après avoir sauté sur un retour de lancer de Kirill Kaprizov, alors qu’il restait 7 : 26 à jouer en troisième période.

Le Wild, qui doit déjà composer avec l’absence de plusieurs joueurs, a salué le retour au jeu du gardien Cam Talbot. Il a effectué 22 arrêts dans la victoire.

Joonas Donskoi, Cale Makar et Brandon Saad ont fait scintiller la lumière rouge pour l’Avalanche, qui a perdu les services de Nathan MacKinnon en raison d’une blessure au bas du corps.

Miska, une recrue originaire du Minnesota, a donné une soirée de repos à Philipp Grubauer. Il a stoppé 29 rondelles.

Avant la rencontre, le Wild a placé le nom de l’attaquant Marcus Foligno sur la liste de la COVID-19 de la Ligue nationale de hockey.

Foligno ne pourra pas participer aux entraînements, aux déplacements ni aux matchs de l’équipe tant que son nom n’aura pas été retiré de la liste.

Tout au cours de la saison 2020-2021, la LNH dévoilera les noms des joueurs qui sont « non-disponibles » parce qu’ils doivent respecter les protocoles relatifs à la COVID-19. La liste est mise à jour quotidiennement.

Foligno a récolté un but et trois points en neuf parties cette saison. Il occupe le premier rang chez le Wild avec 25 mises en échec et se classe ex-aequo au quatrième échelon au sein de l’équipe avec un ratio défensif de plus-4.

Par ailleurs, le directeur général du Wild, Bill Guerin, a annoncé que l’équipe avait placé le nom du défenseur Matt Dumba (bas du corps) sur la liste des blessés, et celui de Mats Zuccarello (haut du corps) sur la liste des blessés à long terme.

Le Wild n’a pas précisé la nature exacte des blessures aux deux joueurs.