(Newark) Jack Hughes et Pavel Zacha ont marqué en première période et ce fut suffisant pour permettre aux Devils du New Jersey de blanchir les Islanders de New York 2-0, dimanche soir.

La Presse Canadienne

Scott Wedgewood a réalisé 28 arrêts et il a gagné un premier match depuis le 13 février 2018. Il a réalisé un premier jeu blanc depuis le 2 décembre 2017.

Wedgewood effectuait un deuxième départ consécutif parce que Mackenzie Blackwood a été placé sur la liste des joueurs non disponibles en raison des protocoles liés à la COVID-19.

Le défenseur recrue Ty Smith a préparé les deux buts des siens. Il est devenu le sixième défenseur de l’histoire de la LNH à obtenir au moins un point lors de ses cinq premières parties en carrière.

Les surprenants Devils montrent une fiche de 3-1-1 et ils ont grimpé au troisième rang de la section Est du circuit Bettman.

À son deuxième départ avec les Islanders, Ilya Sorokin a bloqué 22 rondelles. Son équipe n’a toujours pas été en mesure d’inscrire un but pour lui.