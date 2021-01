À un certain moment, Jarmo Kekalainen aura à trancher : son entraîneur John Tortorella, pour lequel il éprouve un bel attachement, ou l’avenir de son organisation.

Mathias Brunet

La Presse

Les rumeurs d’échange se multiplient au fil des jours à propos de son premier centre Pierre-Luc Dubois. Mais à force d’avoir le nez collé sur l’arbre, on ne voit plus la forêt.

Dubois n’est pas la seule vedette des Jackets à vouloir fuir Columbus depuis quelques années.

Sergei Bobrovsky et Artemi Panarin ont laissé planer le doute sur les intentions à l’aube de la saison 2018. Un an plus tard, ils profitaient tous les deux de leur autonomie complète pour quitter l’Ohio.

Matt Duchene, acquis à la date limite des transactions en 2019, n’a pas su se faire convaincre de rester non plus.

Puis, en octobre 2020, Kekalainen sacrifiait Josh Anderson parce que celui-ci refusait de signer une prolongation de contrat avec l’équipe.

On peut comprendre Pierre-Luc Dubois de vouloir quitter à tout prix Columbus. Non seulement votre entraîneur traite ses joueurs avec une extraordinaire condescendance et un mépris rare, mais l’exode de joueurs ne cesse jamais.

Autre fait primordial à considérer pour Kekalainen, et sûrement déjà un facteur dans la réflexion de Dubois : 20 joueurs de l’équipe n’auront plus de contrat d’ici la fin de la saison 2022, dont huit à la fin de la saison actuelle.

Seth Jones, David Savard, Boone Jenner, Nick Foligno, Max Domi, Riley Nash et les deux gardiens Elvis Merlzlikins et Joonas Korpisalo auront droit à l’autonomie complète en 2022. Voudront-ils rester ou imiteront-ils les autres ?

Zach Werenski sera joueur autonome avec compensation en 2022, mais aura un outil de négociation supplémentaire car il pourra bénéficier de l’arbitrage salarial.

Cette équipe construite par Jarmo Kekalainen était pourtant à l’aube de dominer pour plusieurs années, avec Bobrovsky, Jones, Werenski, Savard, Panarin, Dubois, Anderson, Atkinson, Jenner et compagnie.

Tortorella a fait des petits miracles l’an dernier avec cette équipe modeste. Le coach des Blue Jackets possède aussi de grandes qualités. Ses équipes travaillent avec acharnement, un élément cher à Kekalainen. Mais le côté abrasif de Tortorella fait aussi fuir le talent.

Comme les Blue Jackets ont eu à sacrifier des choix de première ronde en 2017 et en 2019 et des choix de deuxième ronde en 2019 et 2020, renouveler le talent devient plus difficile.

Pierre-Luc Dubois peut-il espérer gagner à court, moyen et long terme avec cette organisation ? Poser la question, c’est y répondre.

Malgré leur 14e rang au classement général l’an dernier, les Blue Jackets avaient l’une des pires attaques de la Ligue avec une moyenne de 2,57 buts par match. Seuls Detroit, Los Angeles et Anaheim ont fait pire.

Dubois a été le meilleur compteur avec 49 points. Un seul autre attaquant, Gustav Nyquist, a atteint la marque des 40 points (en comparaison, le Canadien, pourtant pas réputé comme étant offensif, en comptait cinq avec Tatar, Danault, Gallagher, Domi et Suzuki).

Pour y remédier, Tortorella a modifié son système de jeu cette année. L’échantillon est mince, mais les résultats sont décevants. Les Blue Jackets ont perdu leurs deux premiers matchs aux mains des Predators de Nashville et accordé huit buts (dont un dans un filet désert).

Tortorella a déjà menacé publiquement de revenir à l’ancien système ultra-défensif si ses joueurs continuaient à accorder autant de chances de marquer.

Quelques autres défaites et Jarmo Kekalainen pourrait avoir le prétexte parfait pour se départir d’un entraîneur qu’il aime, certes, mais qui pourrait lui coûter éventuellement son propre emploi…

