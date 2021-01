(Edmonton) Jake Allen fera ses débuts dans l’uniforme du Canadien lundi soir, contre les Oilers d'Edmonton. Claude Julien l’a confirmé en visioconférence après l’entraînement optionnel de lundi matin, à la Place Rogers.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Marc Bergevin et Claude Julien ont souvent mentionné, depuis l’acquisition d’Allen, qu’ils souhaitaient alléger la charge de travail de Carey Price, et ils ne mentaient visiblement pas. Ces dernières années, Price obtenait généralement ses congés dans les situations de deux matchs en 24 heures. Ce ne sera pas le cas ici. Le CH disputera ensuite deux matchs en deux soirs, mercredi et jeudi, à Vancouver.

« Ce n’est pas juste de donner du travail à Jake, mais aussi de partager le filet avec Carey. Carey va jouer plus de matchs que Jake, on le sait tous, mais on veut s’assurer qu’il obtienne sa part de matchs et qu’il aide Carey à rester reposé. »

Il s’agira de l’unique changement à la formation du Tricolore, a assuré Julien.

Ils étaient tout de même 19 joueurs à l’entraînement optionnel du jour. Les seuls absents étaient Tomas Tatar, Phillip Danault, Brendan Gallagher, Tyler Toffoli, Paul Byron, Shea Weber et Jeff Petry.