L’Ontario donne son feu vert aux Sénateurs et aux Maple Leafs

(Toronto) La province de l’Ontario a donné son accord pour la tenue de matchs locaux des Sénateurs d’Ottawa et des Maple Leafs de Toronto en vue de la saison 2021 de la Ligue nationale de hockey pendant la pandémie de la COVID-19.

La Presse Canadienne

Lisa MacLeod, ministre des Sports de l’Ontario, a annoncé la nouvelle sur Twitter jeudi.

Mme MacLeod a précisé que la décision a été prise à la suite de rencontres avec le médecin hygiéniste en chef de la province et de hauts responsables de la santé publique à Toronto et à Ottawa.

Les Maple Leafs entameront leur calendrier le mercredi 13 janvier en accueillant le Canadien de Montréal au Scotiabank Arena. Deux jours plus tard, la formation torontoise inaugurera la saison des Sénateurs dans un match présenté au Centre Canadian Tire.

Le Manitoba est la seule province à ne pas encore avoir donné son accord pour la tenue de parties de la LNH dans sa province.

Cependant, le docteur Jazz Atwal, administrateur en chef adjoint de la santé publique du Manitoba, s’est dit confiant, mercredi, que les Jets de Winnipeg puissent jouer leurs matchs locaux de la saison 2021 de la LNH à domicile.

Le premier match local des Jets doit avoir lieu le 14 janvier contre les Flames de Calgary.