Alex Galchenyuk apprécie la chance que les Sénateurs d’Ottawa lui donnent de relancer sa carrière, mais il ne pense pas pour autant que ça passe ou ça casse pour lui après ses passages difficiles, en Arizona, à Pittsburgh et au Minnesota lors des deux dernières saisons.



Marc Brassard

Le Droit

« C’est une opportunité énorme qui se présente, mais je ne pense pas être à la croisée de chemins ou quelque chose du genre. Je me suis bien préparé et c’est une grosse année pour moi et pour l’équipe. En arrivant ici, je veux contribuer le plus que je le peux… Il n’y a pas de surprise en arrivant ici, je sais que je dois travailler chaque jour et j’ai hâte de jouer des vrais matches », a lancé l’ancien compteur de 30 buts avec le Canadien de Montréal lors de la meilleure de ses six saisons avec eux.

