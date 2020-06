En tant que joueurs de hockey, nous avons tendance à faire nos affaires et à garder le silence. Sans vouloir faire trop de bruit. C’est dans notre culture. Mais le meurtre de George Floyd et les manifestations qui ont suivi m’ont fait réaliser qu’en ne parlant pas de ce sujet, qu’en n’utilisant pas ma voix comme athlète professionnel, ça permet au racisme de foisonner et de continuer. Le silence n’est plus une option pour moi.